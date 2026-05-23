Дойдет ли жара из Европы в Украину: прогноз погоды на конец мая

13:36, 23 мая 2026
Пока Западная Европа накрывает волну аномальной жары с температурами до +38°C, в Украине в конце мая прогнозируют похолодание.
Несмотря на волну жары, которая в ближайшие дни накроет страны Западной Европы, в Украине резкое повышение температуры не прогнозируется. Напротив, в конце мая синоптики ожидают похолодания. Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

Ранее европейские синоптики предупредили о первой в этом сезоне жару в Великобритании, Франции и Испании. Из-за влияния антициклона температура в отдельных регионах может превысить климатическую норму на 11°C. Жарче всего будет в Испании, где кое-где прогнозируют до +38°C.

Впрочем, как объяснили украинские метеорологи, эти погодные процессы не повлияют на территорию Украины. По их данным, в ближайшее время в страну будет поступать прохладный воздух из Скандинавии.

Синоптики отмечают, что в ближайшие дни погода будет оставаться комфортной: температура воздуха будет колебаться в пределах +21…+27°C. Местами возможны кратковременные дожди и грозы.

В конце мая ожидается дальнейшее снижение температуры — показатели будут ниже средних климатических норм для этого периода.

По прогнозу Укргидрометцентра, днем ​​28 мая температура воздуха будет составлять около +10°C в северо-западных областях и до +20°C на юге и юго-востоке страны.

