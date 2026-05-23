Чи дійде спека з Європи до України: прогноз погоди на кінець травня

13:36, 23 травня 2026
Поки Західну Європу накриває хвиля аномальної спеки з температурами до +38°C, в Україні наприкінці травня прогнозують похолодання.
Попри хвилю спеки, яка найближчими днями накриє країни Західної Європи, в Україні різкого підвищення температури не прогнозують. Навпаки — наприкінці травня синоптики очікують похолодання. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

Раніше європейські синоптики попередили про першу цього сезону спеку у Великій Британії, Франції та Іспанії. Через вплив антициклону температура в окремих регіонах там може перевищити кліматичну норму на 11°C. Найспекотніше буде в Іспанії, де подекуди прогнозують до +38°C.

Втім, як пояснили українські метеорологи, ці погодні процеси не вплинуть на територію України. За їхніми даними, найближчим часом до країни надходитиме прохолодне повітря зі Скандинавії.

Синоптики зазначають, що найближчими днями погода залишатиметься комфортною: температура повітря коливатиметься в межах +21…+27°C. Місцями можливі короткочасні дощі та грози.

Наприкінці травня очікується подальше зниження температури — показники будуть нижчими за середні кліматичні норми для цього періоду.

За прогнозом Укргідрометцентру, вдень 28 травня температура повітря становитиме близько +10°C у північно-західних областях та до +20°C на півдні й південному сході країни.

