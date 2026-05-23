Одноразова виплата 10 пенсій: хто може отримати та який стаж потрібен

Деякі українці при виході на пенсію можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі десяти місячних пенсій.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деякі українці при виході на пенсію можуть отримати не лише щомісячні виплати, а й значну одноразову допомогу від держави. Йдеться про працівників окремих сфер, для яких законодавством передбачені спеціальні гарантії соціального захисту.

Хто має право на одноразову виплату при оформленні пенсії

У Пенсійному фонді пояснюють, що така допомога передбачена для працівників, діяльність яких пов’язана з підвищеним емоційним навантаженням та соціально важливою роботою.

Право на виплату мають громадяни, посади яких входять до переліку, затвердженого постановою Кабміну №909 від 4 листопада 1993 року. До нього включені окремі професії у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, стаж роботи на яких враховується як вислуга років.

За яких умов Пенсійний фонд призначає допомогу

У ПФУ нагадують: для отримання виплати у розмірі десяти місячних пенсій необхідно одночасно виконати кілька обов’язкових умов. Якщо хоча б одна вимога не дотримана, допомога не нараховується.

Основні критерії:

на момент досягнення пенсійного віку людина має працювати у державній або комунальній установі;

посада повинна входити до переліку, визначеного постановою Кабміну №909;

необхідно мати спеціальний стаж роботи: не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків;

особа раніше не повинна отримувати інші види пенсій, зокрема пенсію по інвалідності чи за вислугу років.

На підставі чого нараховують виплату

Якщо всі умови виконані, органи Пенсійного фонду мають призначити допомогу автоматично під час оформлення пенсії за віком.

Таке право передбачене пунктом 7-1 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Розмір одноразової допомоги визначається індивідуально — сума дорівнює десятикратному розміру призначеної щомісячної пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.