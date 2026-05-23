  1. В Україні

Одноразова виплата 10 пенсій: хто може отримати та який стаж потрібен

11:12, 23 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Деякі українці при виході на пенсію можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі десяти місячних пенсій.
Одноразова виплата 10 пенсій: хто може отримати та який стаж потрібен
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Деякі українці при виході на пенсію можуть отримати не лише щомісячні виплати, а й значну одноразову допомогу від держави. Йдеться про працівників окремих сфер, для яких законодавством передбачені спеціальні гарантії соціального захисту.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто має право на одноразову виплату при оформленні пенсії

У Пенсійному фонді пояснюють, що така допомога передбачена для працівників, діяльність яких пов’язана з підвищеним емоційним навантаженням та соціально важливою роботою.

Право на виплату мають громадяни, посади яких входять до переліку, затвердженого постановою Кабміну №909 від 4 листопада 1993 року. До нього включені окремі професії у сферах освіти, охорони здоров’я та соціального забезпечення, стаж роботи на яких враховується як вислуга років.

За яких умов Пенсійний фонд призначає допомогу
У ПФУ нагадують: для отримання виплати у розмірі десяти місячних пенсій необхідно одночасно виконати кілька обов’язкових умов. Якщо хоча б одна вимога не дотримана, допомога не нараховується.

Основні критерії:

  • на момент досягнення пенсійного віку людина має працювати у державній або комунальній установі;
  • посада повинна входити до переліку, визначеного постановою Кабміну №909;
  • необхідно мати спеціальний стаж роботи: не менше 30 років для жінок та 35 років для чоловіків;
  • особа раніше не повинна отримувати інші види пенсій, зокрема пенсію по інвалідності чи за вислугу років.

На підставі чого нараховують виплату

Якщо всі умови виконані, органи Пенсійного фонду мають призначити допомогу автоматично під час оформлення пенсії за віком.

Таке право передбачене пунктом 7-1 Прикінцевих положень Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Розмір одноразової допомоги визначається індивідуально — сума дорівнює десятикратному розміру призначеної щомісячної пенсії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Пенсійний фонд ПФУ пенсія пенсія в Україні

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

Нотаріуси не можуть приймати е-картку платника податків з Дії, попри її запровадження: цифрова процедура досі не врегульована

Попри цифровізацію держпослуг, використання е-картки платника податків у нотаріальних діях досі викликає питання через неузгодженість законодавства.

Недопустимість автоматичного висновку про злочинне походження майна без доведення фактів в практиці ЄСПЛ

Майно не може вважатися злочинним лише через підозри, а держава зобов’язана довести фактичну основу походження майна

В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

Рада суддів звернулась до КСУ з проханням терміново розглянути питання щодо обмеження суддівської винагороди

Рада суддів України офіційно звернулася до Конституційного Суду України з вимогою терміново розглянути справи щодо законності бюджетних обмежень, які впливають на фінансову незалежність суддів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]