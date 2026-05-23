Справи про усиновлення можуть почати розглядати без присяжних: які зміни до ЦПК готують

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту підтримав законопроєкт №15061, який передбачає спрощення розгляду справ про усиновлення шляхом виключення участі присяжних у таких процесах.

На засіданні 21 травня народні депутати розглянули ініціативу, метою якої є прискорення процедури усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Автори документа зазначають, що нині судовий розгляд таких справ часто затягується більш ніж на рік через перевантаженість судів, дію воєнного стану та труднощі із залученням присяжних.

Законопроєкт пропонує внести зміни до частини четвертої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України та виключити справи про усиновлення з переліку тих, які розглядаються суддею і двома присяжними.

У Міністерстві юстиції підтримали цю ініціативу, наголосивши, що участь присяжних у справах про усиновлення здебільшого має формальний характер, оскільки рішення ухвалюються на основі передбачених законом доказів та висновків.

Позитивну позицію також висловило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. У відомстві вважають, що ухвалення документа допоможе скоротити строки розгляду справ та відповідатиме найкращим інтересам дитини.

Законопроєкт підтримав і Уповноважений Верховної Ради з прав людини. За результатами обговорення члени Комітету рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт №15061 у першому читанні за основу та в цілому.

Висновок Комітету вже направлено до Комітету Верховної Ради з питань правової політики, який є головним у підготовці документа до розгляду.

Автори законопроєкту внесення змін обґрунтовують тим, що в нинішніх реаліях, коли суди мають надмірну завантаженість та в умовах воєнного стану – постійних тривогах та перебоях з електропостачанням, а також через часте неприбуття до суду учасників процесу, розгляд справи відкладається і не один раз. Це призводить до затягування процесу усиновлення, яке на практиці може тривати більше року.

Крім того, автори законопроєкту наголошують, що розгляд справи про усиновлення за участю двох присяжних – це додатковий ризик його затягування. Присяжні – це визначені місцевою владою громадяни, що на непрофесійній основі залучаються до прийняття рішення нарівні з суддею.

Серед факторів, що впливають на затягування справ про усиновлення, можна назвати неявку присяжних через об’єктивні причини або низьку свідомість, відвід або самовідвід присяжних, недостатність кількості присяжних, оскільки місцеві ради не завжди вчасно призначають присяжних та не враховують ймовірності виїзду за межі певної території вже призначених присяжних.

Весь цей час дитина залишається в інтернаті, що негативно впливає на її психологічний стан і ускладнює адаптацію в родині.

Тому з огляду на це пропонується внести зміни до ЦПК України, які мають спростити судовий розгляд у справах про усиновлення.

За оцінкою авторів, це пришвидшить судовий процес, зменшить стрес для дитини та усиновлювачів і сприятиме забезпеченню найкращих інтересів дитини.

