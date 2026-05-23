  1. В Україні

Справи про усиновлення можуть почати розглядати без присяжних: які зміни до ЦПК готують

11:30, 23 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Комітет з питань молоді і спорту підтримав законопроєкт, який передбачає розгляд справ про усиновлення без участі присяжних для скорочення строків судового розгляду та пришвидшення влаштування дітей у родини.
Справи про усиновлення можуть почати розглядати без присяжних: які зміни до ЦПК готують
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Комітет Верховної Ради з питань молоді і спорту підтримав законопроєкт №15061, який передбачає спрощення розгляду справ про усиновлення шляхом виключення участі присяжних у таких процесах.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

На засіданні 21 травня народні депутати розглянули ініціативу, метою якої є прискорення процедури усиновлення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Автори документа зазначають, що нині судовий розгляд таких справ часто затягується більш ніж на рік через перевантаженість судів, дію воєнного стану та труднощі із залученням присяжних.

Законопроєкт пропонує внести зміни до частини четвертої статті 293 Цивільного процесуального кодексу України та виключити справи про усиновлення з переліку тих, які розглядаються суддею і двома присяжними.

У Міністерстві юстиції підтримали цю ініціативу, наголосивши, що участь присяжних у справах про усиновлення здебільшого має формальний характер, оскільки рішення ухвалюються на основі передбачених законом доказів та висновків.

Позитивну позицію також висловило Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України. У відомстві вважають, що ухвалення документа допоможе скоротити строки розгляду справ та відповідатиме найкращим інтересам дитини.

Законопроєкт підтримав і Уповноважений Верховної Ради з прав людини. За результатами обговорення члени Комітету рекомендували парламенту ухвалити законопроєкт №15061 у першому читанні за основу та в цілому.

Висновок Комітету вже направлено до Комітету Верховної Ради з питань правової політики, який є головним у підготовці документа до розгляду.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що в Україні пропонують спростити порядок розгляду справ про усиновлення дітей шляхом внесення змін до статті 293 Цивільного процесуального кодексу України. Наразі такі справи розглядаються судом за участі судді та двох присяжних, однак законопроєкт передбачає виключення присяжних із цього процесу.

Автори законопроєкту внесення змін обґрунтовують тим, що в нинішніх реаліях, коли суди мають надмірну завантаженість та в умовах воєнного стану – постійних тривогах та перебоях з електропостачанням, а також через часте неприбуття до суду учасників процесу, розгляд справи відкладається і не один раз. Це призводить до затягування процесу усиновлення, яке на практиці може тривати більше року.

Крім того, автори законопроєкту наголошують, що розгляд справи про усиновлення за участю двох присяжних – це додатковий ризик його затягування. Присяжні – це визначені місцевою владою громадяни, що на непрофесійній основі залучаються до прийняття рішення нарівні з суддею.

Серед факторів, що впливають на затягування справ про усиновлення, можна назвати неявку присяжних через об’єктивні причини або низьку свідомість, відвід або самовідвід присяжних, недостатність кількості присяжних, оскільки місцеві ради не завжди вчасно призначають присяжних та не враховують ймовірності виїзду за межі певної території вже призначених присяжних.

Весь цей час дитина залишається в інтернаті, що негативно впливає на її психологічний стан і ускладнює адаптацію в родині.

Тому з огляду на це пропонується внести зміни до ЦПК України, які мають спростити судовий розгляд у справах про усиновлення.

За оцінкою авторів, це пришвидшить судовий процес, зменшить стрес для дитини та усиновлювачів і сприятиме забезпеченню найкращих інтересів дитини.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

 

 

 

Верховна Рада України законопроект Україна усиновлення ЦПК

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Велика Палата ВС вирішить, чи можна стягувати мільйонні борги за електроенергію на ТОТ

ВС поставив під сумнів можливість використання даних комерційного обліку, сформованих на ТОТ, для стягнення заборгованості за небаланси електроенергії.

Прокурорам заборонять представляти громадян у судах — уряд пропонує змінити закон про прокуратуру

Уряд пропонує суттєво обмежити представницькі повноваження прокуратури та виключити можливість представляти інтереси громадян у судах.

Нотаріуси не можуть приймати е-картку платника податків з Дії, попри її запровадження: цифрова процедура досі не врегульована

Попри цифровізацію держпослуг, використання е-картки платника податків у нотаріальних діях досі викликає питання через неузгодженість законодавства.

Недопустимість автоматичного висновку про злочинне походження майна без доведення фактів в практиці ЄСПЛ

Майно не може вважатися злочинним лише через підозри, а держава зобов’язана довести фактичну основу походження майна

В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]