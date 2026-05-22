В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

В Україні під час воєнного стану діє мораторій на вчинення значної частини виконавчих дій. У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт № 15264, яким пропонується змінити цей підхід — і дозволити виконання окремих судових рішень немайнового характеру, які зараз не виконуються через зупинення виконавчого провадження.

У чому полягає проблема

Згідно з чинною редакцією пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», у період дії воєнного стану зупиняється вчинення виконавчих дій у провадженнях, де боржниками є підприємства оборонно-промислового комплексу, органи військового управління, військові частини, військові навчальні заклади та інші структури, що входять до складу Збройних Сил України.

Водночас виняток зроблено для окремих категорій справ, зокрема щодо стягнення заробітної плати, грошового забезпечення військовослужбовців, його перерахунку та забезпечення житлом.

Також чинна редакція передбачає зупинення виконавчих дій щодо стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги з осіб, які проживають на територіях активних бойових дій або тимчасово окупованих територіях, а також якщо житло було знищене чи пошкоджене внаслідок війни.

Крім того законом визначено, що обмеження не поширюються на рішення, де стягувачем є держава, Пенсійний фонд чи інші державні цільові фонди, а також на рішення щодо відшкодування шкоди, заподіяної життю та здоров’ю.

Разом із тим на практиці чинна норма призводить до зупинення примусового виконання окремих судових рішень немайнового характеру. Зокрема, йдеться про рішення, якими ТЦК та СП зобов’язано внести зміни до Єдиного державного реєстру військовозобов’язаних, а також про рішення, якими військові частини зобов’язано розглянути рапорт, повторно розглянути питання щодо звільнення з військової служби або ухвалити відповідне рішення за результатами такого розгляду.

Саме тому законопроєктом пропонується розширити перелік винятків із зупинення виконавчих дій та дозволити примусове виконання окремих судових рішень немайнового характеру за позовами фізичних осіб.

Йдеться про внесення змін до абзацу двадцять другого пункту 10-2 розділу XIII «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про виконавче провадження», яким на період дії воєнного стану, введеного Указом Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022 та затвердженого Законом № 2102-IX, передбачено зупинення вчинення виконавчих дій.

Зокрема, пропонується встановити, що зупинення виконавчих дій не поширюється також на: судові рішення за позовами фізичних осіб, за якими боржник зобов’язаний вчинити певні дії або утриматися від їх вчинення.

Мова йде про те, що поряд із уже чинними винятками (заробітна плата, грошове забезпечення військових, тощо) пропонується дозволити виконання також окремих судових рішень немайнового характеру, якщо вони зобов’язують відповідні державні або військові органи вчинити визначені дії або утриматися від них.

