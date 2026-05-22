Володимир Зеленський обговорив питання захисту Волині, Рівненщини та Житомирщини на тлі ситуації з Білоруссю

Президент Володимир Зеленський під час поїздки на Рівненщину обговорив із керівниками громад Волинської, Рівненської та Житомирської областей питання захисту північного напрямку з урахуванням ситуації з боку Білорусі.

За словами Глави держави, під час зустрічі йшлося про безпекові питання та координацію захисту північних регіонів України.

«Ми говорили з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є», — зазначив Володимир Зеленський.

Президент наголосив, що жоден напрямок не залишиться без уваги. Також під час зустрічі обговорили низку соціальних та освітніх питань, зокрема забезпечення шкільним транспортом, стан доріг до навчальних закладів та будівництво нових шкіл.

Крім того, глава держави повідомив, що відвідав українських військових, які проходять реабілітацію на Рівненщині, та вручив їм державні нагороди.

«Жоден напрямок не залишимо без уваги», — підкреслив Президент України.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що РФ розглядає сценарії нападу на Україну з Білорусі та Брянської області.

