Українцям нагадали вимоги щодо якості води в бюветах та колодязях

В Україні вимоги до нецентралізованого водопостачання (каптажі джерел, бювети, колодязі - як громадські, так і приватні) чітко регламентуються Державними санітарними нормами та правилами (ДСанПіН 2.2.4-171-10).

Головне управління Держпродспоживслужби в Чернівецькій області нагадало основні вимоги до влаштування, утримання та якості води в таких джерелах:

- Вимоги до розміщення

Місце для колодязя чи каптажу має бути екологічно чистим та незабрудненим.

Відстань до джерел забруднення: нецентралізовані джерела повинні розташовуватися на відстані не менше ніж 50 метрів від вигрібних ям, септиків, мереж каналізації, тваринницьких могильників, складів добрив та інших подібних об'єктів.

Рельєф: джерело не повинно розміщуватися в понижених місцях, де є ризик затоплення зливовими або талими водами.

- Інженерні вимоги до облаштування

Конструкція має захищати воду від потрапляння бруду з поверхні.

Наземна частина (оголовок): має виступати над поверхнею землі не менше ніж на 0,8 метра. Обов'язково встановлюється кришка або навіс.

Стінки: повинні бути щільними, без тріщин, щоб усередину не просочувалися верховодка та ґрунтові води з верхніх шарів. Зазвичай використовуються залізобетонні кільця.

"Глиняний замок": навколо колодязя (оголовка) обов'язково влаштовують замок із добре пром'ятої глини або масного суглинку завглибшки 2 метри і завширшки 1 метр.

Відмостка: поверх глиняного замка роблять кам'яне, цегляне або бетонне покриття (відмостку) з нахилом від колодязя, щоб відводити дощову воду.

Підйом води: якщо використовується відро, воно має бути загальним («громадським»). Приватні колодязі часто обладнують індивідуальними насосними станціями.

- Правила догляду та утримання

Чистоту джерела необхідно підтримувати регулярно.

Очищення та дезінфекція: колодязі та каптажі необхідно чистити, промивати та дезінфікувати не рідше одного разу на рік.

Порядок дій при очищенні: воду повністю відкачують, стінки чистять механічно від нальоту, дезінфікують спеціальними засобами, після чого воду знову відкачують, поки не зникне запах дезінфектанту.

Територія: навколо джерела (в радіусі 20 метрів) заборонено прати білизну, мити автомобілі, напувати тварин чи влаштовувати звалища.

- Контроль якості води

Візуально чиста вода – це ілюзія безпеки. Вода може бути прозорою і смачною, але смертельно небезпечною. Санітарні норми вимагають контроль за:

Мікробіологічними показниками

Санітарно-хімічними показниками

