  1. У світі

Європа вимагає штрафів для Google, Meta і TikTok через шахрайську рекламу з обіцянками швидкого прибутку

19:01, 22 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Європейські захисники прав споживачів заявляють про недостатні заходи платформ у боротьбі з інтернет-шахрайством і закликають ЄС до санкцій.
Європа вимагає штрафів для Google, Meta і TikTok через шахрайську рекламу з обіцянками швидкого прибутку
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Європейські організації із захисту прав споживачів закликають запровадити штрафи для великих технологічних компаній, зокрема Google, Meta та TikTok, через недостатню протидію онлайн-шахрайству. Про це повідомляє Spiegel.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Фінансові шахраї в інтернеті продовжують приваблювати користувачів обіцянками швидких і нереально високих прибутків. На думку захисників прав споживачів, великі онлайн-платформи не вживають достатніх заходів для блокування такої реклами.

Європейська організація захисту прав споживачів BEUC подала скаргу до Європейської комісії, звинувативши низку платформ у неналежному захисті користувачів. Представниця Федерації німецьких організацій споживачів (VZBV) Рамона Поп заявила, що Google, Meta та TikTok не реагують належним чином на рекламу шахрайських схем, зокрема фейкових інтернет-магазинів і сумнівних фінансових консультацій.

Організація VZBV підтримала ініціативу BEUC і повідомила, що готує окрему скаргу до Федерального мережевого агентства Німеччини, яке відповідає за виконання Європейського закону про цифрові послуги (DSA).

У звіті зазначається, що в період із грудня 2025 року по березень 2026 року споживчі організації повідомили про майже 900 рекламних оголошень на платформах, які, ймовірно, порушували законодавство ЄС. З них було видалено лише 27 відсотків. У таких оголошеннях користувачам обіцяли «прибутки без ризику» або надзвичайно високі доходи.

Захисники прав споживачів вимагають, щоб ЄС застосовував фінансові санкції до платформ у разі недостатньої боротьби з шахрайським контентом. Порушення вимог закону про цифрові послуги (DSA) може передбачати штрафи до шести відсотків від світового річного обороту компаній.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Європа штраф Google TikTok Meta соцмережі

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

В Україні можуть послабити обмеження на виконання судових рішень проти ТЦК під час війни

Під час воєнного стану частина судових рішень в Україні не виконується через зупинення виконавчих дій щодо військових і державних органів.

Рада суддів звернулась до КСУ з проханням терміново розглянути питання щодо обмеження суддівської винагороди

Рада суддів України офіційно звернулася до Конституційного Суду України з вимогою терміново розглянути справи щодо законності бюджетних обмежень, які впливають на фінансову незалежність суддів.

Держмитслужба вводить 20 правил цифрового контролю, які можуть блокувати митні декларації бізнесу

Новий етап цифровізації митниці несе приховані ризики для транзитних термінів.

Масова легалізація мігрантів в Іспанії опинилася під загрозою: Верховний суд переходить до розгляду справи

Верховний суд Іспанії сьогодні має вирішити, чи тимчасово призупиняти декрет про масову легалізацію мігрантів, який раніше вже відмовився екстрено блокувати.

ТЦК забрали водія, а авто залишили посеред дороги: інструкція для родичів та власників машин

ТЦК та поліція порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без протоколів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]