Європа вимагає штрафів для Google, Meta і TikTok через шахрайську рекламу з обіцянками швидкого прибутку

Європейські захисники прав споживачів заявляють про недостатні заходи платформ у боротьбі з інтернет-шахрайством і закликають ЄС до санкцій.

Європейські організації із захисту прав споживачів закликають запровадити штрафи для великих технологічних компаній, зокрема Google, Meta та TikTok, через недостатню протидію онлайн-шахрайству. Про це повідомляє Spiegel.

Фінансові шахраї в інтернеті продовжують приваблювати користувачів обіцянками швидких і нереально високих прибутків. На думку захисників прав споживачів, великі онлайн-платформи не вживають достатніх заходів для блокування такої реклами.

Європейська організація захисту прав споживачів BEUC подала скаргу до Європейської комісії, звинувативши низку платформ у неналежному захисті користувачів. Представниця Федерації німецьких організацій споживачів (VZBV) Рамона Поп заявила, що Google, Meta та TikTok не реагують належним чином на рекламу шахрайських схем, зокрема фейкових інтернет-магазинів і сумнівних фінансових консультацій.

Організація VZBV підтримала ініціативу BEUC і повідомила, що готує окрему скаргу до Федерального мережевого агентства Німеччини, яке відповідає за виконання Європейського закону про цифрові послуги (DSA).

У звіті зазначається, що в період із грудня 2025 року по березень 2026 року споживчі організації повідомили про майже 900 рекламних оголошень на платформах, які, ймовірно, порушували законодавство ЄС. З них було видалено лише 27 відсотків. У таких оголошеннях користувачам обіцяли «прибутки без ризику» або надзвичайно високі доходи.

Захисники прав споживачів вимагають, щоб ЄС застосовував фінансові санкції до платформ у разі недостатньої боротьби з шахрайським контентом. Порушення вимог закону про цифрові послуги (DSA) може передбачати штрафи до шести відсотків від світового річного обороту компаній.

