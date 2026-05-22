Рада суддів України оновила офіційну емблему – фото

Рада суддів України внесла зміни до опису та ескізу своєї офіційної емблеми. Зміни внесли до опису та ескізу емблеми, затвердженої ще у 2018 році.

Засідання РСУ відбулося 22 травня у Києві. У ньому взяли участь 28 членів Ради.

Воно пройшло у змішаному форматі — 21 член Ради був присутній у залі засідань, семеро — брали участь через відеоконференцзв'язок.

Під час засідання члени РСУ вирішили внести зміни до ескізу та опису емблеми Ради суддів України.

Згідно з новою редакцією, абзац другий тепер звучить так: «У центрі емблеми зображено будинок правосуддя з семи колонами, що символізують сім чеснот: три богословські чесноти – віру, надію та любов, а також чотири кардинальні чесноти - мудрість, справедливість, мужність і поміркованість, що свідчить про відданість Ради суддів України суворим етичним принципам у своїй діяльності. Над капітеллю - верхньою частиною центральної колони нанесено зображення Малого Державного Герба України темно-синього кольору».

Крім того, зміни торкнулися елемента із зірками в нижній частині емблеми. Тепер внизу під стрічкою, у три рядки, розміщено 35 зірок, які вказують на кількісний склад Ради суддів України, утворюють фундамент для функціонування Комітетів, Президії та Ради суддів України в цілому.

Таким чином, ескізу емблеми Ради суддів України тепер виглядає так:

