РСУ погодила зміни до класифікатора справ: із переліку приберуть «люстрацію» та «дітей війни»

У класифікаторі з’явлиться нова категорії справ — щодо тимчасового обмеження виїзду керівників за кордон.

Рада суддів України погодила проект змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ. Відповідне рішення №11 ухвалили 22 травня.

Як зазначено у рішенні, члени Ради заслухали інформацію голови РСУ Віталія Саліхова та голови ДСА Максима Пампури щодо погодження проекту змін до Загального класифікатора спеціалізацій суддів та категорій справ.

РСУ вирішила погодити проект змін до класифікатора у запропонованій редакції.

Зокрема, у спеціалізації «Адміністративне судочинство» передбачені такі зміни:

виключення позиції 106010100 «проведення очищення влади (люстрації)»;

виключення позиції 106020100 «проведення очищення влади (люстрації)»;

виключення позиції 106030100 «проведення очищення влади (люстрації)»;

доповнення після позиції 111020300 новою позицією: 111020400 — тимчасового обмеження керівника в праві виїзду за межі України;

виключення позиції 112010202 «дітей війни»;

виключення позиції 112030200 «дітей війни».

У спеціалізації «Цивільне судочинство» передбачено:

викласти назву позиції 331030000 у новій редакції: «Справи про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою, з них:»;

доповнити після позиції 331030000 новими позиціями:

- 331030100 — про визнання фізичної особи безвісно відсутньою;

- 331030200 — оголошення фізичної особи померлою;

викласти назву позиції 331040000 у новій редакції: «Справи про скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою чи оголошення її померлою, з них:»;

доповнити після позиції 331040000 новими позиціями:

- 331040100 — скасування рішення про визнання фізичної особи безвісно відсутньою;

- 331040200 — скасування рішення про оголошення фізичної особи померлою.

