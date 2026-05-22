ТЦК забрали водія, а авто залишили посеред дороги: інструкція для родичів та власників машин

ТЦК та поліція порушують Конституцію, коли силоміць затримують водіїв без протоколів.

Стрічки соцмереж переповнені відео: силове затримання водія, покинутий автомобіль посеред траси і шлях у невідомому напрямку в немаркованому бусі. Для звичайної людини це виглядає як викрадення, для силовиків — як заходи мобілізації.

Правовий режим воєнного стану не є індульгенцією на беззаконня. Попри гостру потребу в мобілізаційних ресурсах, держава зобов’язана діяти в межах ст. 19 Конституції України. Проте реальність демонструє виникнення феномену «бусифікації» — затримання осіб без складання протоколів, без роз’яснення прав та з порушенням права власності на транспортні засоби.

Судова система сьогодні стає головним арбітром у конфлікті між державною доцільністю та правами людини. З одного боку, суди підтримують жорстку лінію щодо виконання військового обов’язку, з іншого — намагаються стримати відверте свавілля поліції та ТЦК.

Ситуація, коли особу силоміць заштовхують у бус без повідомлення підстав, є фактичним затриманням. Згідно зі ст. 29 Конституції та ст. 208 КПК, будь-яке позбавлення волі має бути формалізоване.

Адміністративне затримання має тривати не більше 3 годин і супроводжуватися протоколом.

Затримання водіїв працівниками ТЦК без участі поліції та без належних процесуальних документів може мати ознаки перевищення повноважень і порушення Конституції України. Представники ТЦК не мають права самостійно застосовувати силу, витягувати людину з автомобіля чи фактично обмежувати свободу пересування.

Адміністративне затримання у справах про порушення правил військового обліку можуть здійснювати лише поліцейські та лише за наявності офіційного звернення ТЦК щодо розшуку особи. При цьому затриманого мають доставити до відділку поліції або ТЦК із обов’язковим складанням протоколу, а не перевозити у цивільних чи немаркованих авто.

Якщо ж поліція вилучає водія, а авто залишає на дорозі без нагляду — це ознака злочину передбаченого статтею 365 КК (перевищення повноважень) або навіть ст. 135 КК (залишення в небезпеці), якщо створено аварійну ситуацію на дорозі.

Такі дії можуть суперечити статті 19 Конституції України та містити ознаки перевищення службових повноважень. Якщо через покинутий автомобіль сталася ДТП, пошкодження майна або виникла загроза іншим учасникам руху, це може стати підставою для кримінально-правової оцінки дій службових осіб.

Алгоритм дій

У випадку конфліктних ситуацій із представниками ТЦК та поліції насамперед необхідно фіксувати всі дії на відео та вимагати пред’явлення службових документів. Якщо автомобіль блокують, рекомендовано не виходити з машини без пояснення підстав, зачинити двері та спілкуватися через частково відкрите вікно.

У разі примусового виведення з автомобіля водіям варто забрати ключі, документи, телефон та інші цінні речі, а також публічно зафіксувати, що автомобіль залишається на дорозі не добровільно.

Якщо людину вже доправили до ТЦК, родичам або адвокату необхідно негайно викликати поліцію, повідомити про незаконне позбавлення волі та залишений транспортний засіб, а також евакуювати автомобіль, щоб уникнути його пошкодження чи штрафмайданчика.

Окремо необхідно звертатися до Державного бюро розслідувань із заявами про перевищення службових повноважень, та використовувати механізм звернення до слідчого судді за статтею 206 КПК України у випадках незаконного утримання особи.

Навіть під час мобілізаційних заходів державні органи зобов’язані діяти виключно в межах Конституції та закону, а будь-які примусові дії щодо громадян повинні мати чітке процесуальне оформлення.

Що відбувається з автомобілем під час затримання водія

Законодавство України передбачає, що у випадку адміністративного затримання особи органи поліції повинні забезпечити належне поводження з її особистими речами, включно з транспортним засобом, якщо він залишається без нагляду.

Під час адміністративного затримання поліція має діяти в межах Кодексу України про адміністративні правопорушення та відомчих інструкцій щодо оформлення таких процедур. Прямої детальної інструкції, як саме передавати автомобіль родичам чи іншим особам, закон не містить. Рішення в кожній конкретній ситуації поліція приймає ситуативно, але в будь-якому разі воно має бути законним і належно оформленим.

Фактично це означає, що затримання особи оформлюється протоколом, фіксується місце та обставини події, вживаються заходи для недопущення втрати або пошкодження майна затриманого.

Будь-яке переміщення/блокування/передача авто має бути документально оформлене протоколом, актом, або записом у протоколі затримання.

У випадку, коли водій затриманий і не може самостійно перемістити авто, поліція має кілька практичних варіантів дій:

забезпечення охорони транспортного засобу на місці;

виклик евакуатора та доставлення авто на спеціальний майданчик;

у разі можливості — передача автомобіля особі, яка може законно ним керувати (за наявності документів і ключів).

Усі дії щодо транспортного засобу мають бути зафіксовані.

Питання евакуації автомобіля регулюється статтею 265-2 КУпАП. Транспортний засіб може бути тимчасово затриманий у тому числі евакуйований у випадках, передбачених законом, зокрема якщо він істотно перешкоджає дорожньому руху, створює загрозу безпеці, або зафіксовано інші підстави, визначені КУпАП.

У такому разі машина доставляється на спецмайданчик і зберігається там до вирішення питання про її повернення власнику. Незаконна «евакуація» без передбачених підстав може стати підставою для визнання дій поліції протиправними та для позову про відшкодування шкоди.

Потерпіла особа вправі вимагати:

Визнання дій протиправними: подати позов до окружного адміністративного суду щодо незаконного затримання без протоколу, незаконного утримання (ув’язнення) протягом кількох діб та недопуску до правової чи медичної допомоги.

Стягнення моральної шкоди : якщо дії силовиків мали ознаки свавільності або очевидної невідповідності закону, держава може бути зобов’язана виплатити компенсацію.

якщо дії силовиків мали ознаки свавільності або очевидної невідповідності закону, держава може бути зобов’язана виплатити компенсацію. Кримінальної відповідальністі для посадових осіб: силове «вилучення» людини з авто з залишенням транспортного засобу посеред дороги може стати підставою для заяви до ДБР про перевищення службових повноважень (ст. 365 КК України) або залишення в небезпеці (ст. 135 КК).

