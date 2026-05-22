Батькові трьох дітей відмовили у відстрочці від мобілізації: суд пояснив, без якого документа ТЦК має право сказати «ні»

11:31, 22 травня 2026
Суд у Миколаєві відмовив у наданні відстрочки від мобілізації батьку трьох дітей, оскільки до заяви не було додано обов’язковий документ — інформацію з Єдиного реєстру боржників про відсутність заборгованості зі сплати аліментів.
Миколаївський окружний адміністративний суд розглянув справу № 400/147/26 за позовом військовозобов’язаного до територіального центру комплектування та комісії з питань надання відстрочки щодо оскарження рішення про відмову у наданні відстрочки від призову під час мобілізації.

Позивач просив скасувати рішення комісії та зобов’язати надати йому відстрочку на підставі пункту 3 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» як особі, на утриманні якої перебувають троє дітей віком до 18 років.

Суть спору

Як встановив суд, позивач подав заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. До заяви були додані копії паспорта, реєстраційного номера облікової картки платника податків, свідоцтв про народження трьох дітей, рішення про розірвання шлюбу, свідоцтва про шлюб, договору щодо місця проживання та утримання дитини, а також лист державної виконавчої служби.

Комісія з питань надання відстрочки відмовила у задоволенні заяви. Причиною відмови стала відсутність інформації з Єдиного реєстру боржників про відсутність у заявника заборгованості зі сплати аліментів, сформованої не пізніше ніж за п’ять днів до подання заяви.

Позивач вважав таку відмову протиправною та зазначав, що ним були подані всі необхідні документи для отримання відстрочки. Представник територіального центру комплектування заперечував проти задоволення позову та вказував, що заявник не надав документів у повному обсязі відповідно до вимог законодавства.

Що вирішив суд

Суд зазначив, що відповідно до пункту 3 частини першої статті 23 Закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» від призову під час мобілізації звільняються військовозобов’язані, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, за умови відсутності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує платежі за три місяці.

Також суд звернув увагу, що порядок перевірки підстав для надання відстрочки визначений Порядком проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженим постановою Кабінету Міністрів №560 від 16 травня 2024 року.

Відповідно до додатку 5 до Порядку №560, до заяви про надання відстрочки на підставі утримання трьох і більше дітей має бути додана інформація з Єдиного реєстру боржників про відсутність відомостей щодо військовозобов’язаного за категорією стягнення аліментів. Така інформація повинна бути сформована не пізніше ніж за п’ять днів до подання заяви.

Суд встановив, що позивач подав лист Інгульського відділу державної виконавчої служби у місті Миколаєві, однак не надав інформацію саме з Єдиного реєстру боржників у формі, передбаченій Порядком №560.

У рішенні суд наголосив, що Закон №3543 визначає дві обов’язкові умови для отримання відстрочки: перебування на утриманні трьох і більше дітей віком до 18 років та відсутність заборгованості зі сплати аліментів. Водночас Порядок №560 встановлює процедуру підтвердження таких підстав і перелік документів, які має подати заявник.

Оскільки належний документ про відсутність заборгованості зі сплати аліментів поданий не був, суд дійшов висновку, що у комісії не виникло обов’язку надавати позивачу відстрочку від призову під час мобілізації.

З огляду на це Миколаївський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.

