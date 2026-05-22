В Україну повертається більше людей, ніж виїжджає: у ДМС назвали три ключові причини

10:37, 22 травня 2026
У ДМС повідомили, що вперше за час повномасштабної війни кількість українців, які повернулися додому, перевищила число тих, хто виїхав за кордон — різниця склала 17 тисяч осіб.
В Україні вперше з початку повномасштабної війни зафіксували позитивний баланс перетину державного кордону серед громадян, які раніше залишили країну через бойові дії. Про це повідомила очільниця Державної міграційної служби України Наталія Науменко.

За підсумками січня-квітня 2026 року кількість громадян, які повернулися в Україну, перевищила число тих, хто виїхав, на 17 тисяч осіб. 

«У січні-квітні 2026 року тенденція змінилася: виїздів — 4,169 млн, в’їздів — 4,186 млн. Хай і не набагато — на 17 тисяч, але це перший період позитивної динаміки перетинів кордону від початку повномасштабної агресії», — зазначила Науменко у коментарі Головком. 

У ДМС назвали кілька причин, які впливають на рішення українців повертатися додому. Серед них — стабілізація ситуації всередині країни, зокрема покращення енергетичної сфери, а також фінансові труднощі у частини громадян, які тривалий час проживали за кордоном.

Крім того, на тенденцію впливають зміни в країнах ЄС: поступове скорочення соціальної підтримки, припинення програм безкоштовного проживання та запуск ініціатив, спрямованих на стимулювання повернення українців.

Водночас Наталія Науменко наголосила, що очікувати масштабного повернення громадян під час активної фази війни не варто. За її словами, суттєві зміни у міграційній ситуації можливі вже після завершення бойових дій.

Нагадаємо, «Судово-юридична газета» писала, що за прогнозом Національного банку України, у 2026 році за кордон можуть виїхати близько 200 тисяч українців. Водночас темпи повернення громадян залишатимуться низькими: у 2027 році до України можуть повернутися лише близько 100 тисяч осіб, а у 2028 році — близько 500 тисяч. Такі дані наведені в інфляційному звіті НБУ за квітень.

Також у Мінсоцполітики розповіли, як готуються до повернення українців з-за кордону.

Україна Держміграційна служба перетин кордону

