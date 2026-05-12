  1. В Україні

У 2026 році за кордон можуть виїхати близько 200 тисяч українців

08:48, 12 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
За оцінками НБУ, українці повертатимуться додому, оскільки безпекові ризики зменшаться, а загальна економічна ситуація в Україні покращиться.
У 2026 році за кордон можуть виїхати близько 200 тисяч українців
Фото: veteran.com.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У 2026 році за кордон можуть виїхати близько 0,2 млн українців. Водночас повернутися у 2027 році можуть всього лише 0,1 млн українців, а у 2028 році – повернутися можуть 0,5 млн. Про це йдеться у прогнозі щодо чистої міграції в інфляційному звіті НБУ за квітень.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

За оцінками регулятора, українці повертатимуться додому, оскільки безпекові ризики зменшаться, а загальна економічна ситуація в Україні покращиться. В результаті через високий попит на кадри має скорочуватися безробіття: у 2026 році показник буде на рівні 10,2%, у 2027 – 9,3%, у 2028 – 9%. Все це поступово вплине і на щорічне зростання зарплати. Зокрема, наразі мінімальна зарплата складає 8647 грн, у 2027 році має досягти відмітки в 9374 грн, а у 2028 році – 9997 грн.

Реальна зарплата теж зростатиме: цьогоріч – на 11,6%, у 2027 – на 7,1%, у 2028 – на 5,8%.

За даними Євростату, наприкінці березня 2026 року в ЄС перебували 4,33 млн українців зі статусом тимчасового захисту, що менше на 1,6% (або -68,9 тис. осіб) ніж у лютому.

Загалом у березні 2026 року профіль українського мігранта виглядав так: жінки становили 43,3%, неповнолітні – 30,1%.  Найбільше українців проживає у Німеччині (1,3 млн осіб), Польщі (961,4 тис.), Чехії (379,8 тис.).

Протягом квітня кількість українців із тимчасовим захистом зросла у 14 країнах, а зменшилась – у 13. Зокрема, в Німеччині відповідний статус отримали 7 480 осіб, в Іспанії – 2 665 осіб, в Румунії – 2 125 осіб. Тим часом негативна статистика спостерігалась в Італії (-30 365 осіб), в Чехії (-19 810 осіб), в Фінляндії (-8 080 осіб).

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Неприбуткові організації зобов’яжуть перереєструватися: проект змін до Податкового кодексу від Мінфіну

Реформа запроваджує принципово нову категорію «непідприємницьких товариств», яка замінює  поняття неприбуткових організацій.

В Україні вперше проведуть комплексну оцінку ефективності АРМА за новою методикою

Затверджено критерії та методику оцінювання ефективності АРМА — як перевірятимуть роботу агентства.

Верховний Суд пояснив, чому не можна звільняти «карантинних» держслужбовців без пропозиції вакансій

Верховний Суд у справі роз’яснив, чи зобов’язана держава працевлаштовувати держслужбовців, що працювали за строковими карантинними контрактами при скороченні штату.

ВС дозволив ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дитини військовозобов'язаними, які уникають мобілізації

ВС дійшов висновку, що ТЦК має право оскаржувати рішення у сімейних спорах, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Тимчасові заходи ЄСПЛ у справі Dziurda: чи може держава ігнорувати результати законного обрання суддів

Страсбург створює новий прецедент: блокування присяги суддів вважається загрозою верховенству права.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]