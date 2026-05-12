В 2026 году за границу могут выехать около 200 тысяч украинцев

В 2026 году за границу могут выехать около 0,2 млн украинцев. В то же время вернуться в 2027 году могут всего лишь 0,1 млн украинцев, а в 2028 году — вернуться могут 0,5 млн. Об этом говорится в прогнозе по чистой миграции в инфляционном отчете НБУ за апрель.

По оценкам регулятора, украинцы будут возвращаться домой, поскольку риски безопасности уменьшатся, а общая экономическая ситуация в Украине улучшится. В результате из-за высокого спроса на кадры должна сокращаться безработица: в 2026 году показатель будет на уровне 10,2%, в 2027 — 9,3%, в 2028 — 9%. Все это постепенно повлияет и на ежегодный рост зарплат. В частности, сейчас минимальная зарплата составляет 8647 грн, в 2027 году должна достичь отметки в 9374 грн, а в 2028 году — 9997 грн.

Реальная зарплата также будет расти: в этом году — на 11,6%, в 2027 — на 7,1%, в 2028 — на 5,8%.

По данным Евростата, в конце марта 2026 года в ЕС находились 4,33 млн украинцев со статусом временной защиты, что меньше на 1,6% (или -68,9 тыс. человек), чем в феврале.

В целом в марте 2026 года профиль украинского мигранта выглядел так: женщины составляли 43,3%, несовершеннолетние — 30,1%. Больше всего украинцев проживает в Германии (1,3 млн человек), Польше (961,4 тыс.), Чехии (379,8 тыс.).

В течение апреля количество украинцев со временной защитой выросло в 14 странах, а уменьшилось — в 13. В частности, в Германии соответствующий статус получили 7 480 человек, в Испании — 2 665 человек, в Румынии — 2 125 человек. Тем временем негативная статистика наблюдалась в Италии (-30 365 человек), Чехии (-19 810 человек), Финляндии (-8 080 человек).

