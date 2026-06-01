Дания планирует создать резерв численностью до 180 тысяч военнослужащих на случай войны

08:48, 1 июня 2026
Страна готовит новую оборонную модель с 11-месячной службой и долгосрочным резервом.
Дания рассматривает возможность формирования мобилизационного резерва численностью до 180 тысяч военнослужащих на случай войны или длительных кризисных ситуаций. Об этом сообщает DR со ссылкой на документы оборонной политики.

По данным издания, такая цель является амбицией Вооруженных сил Дании и рекомендацией начальника обороны Михаэля Гильдгаарда, который предлагает создать новую систему мобилизационных сил.

В документах Министерства обороны, которые есть в распоряжении DR, речь идет о масштабной перестройке оборонной модели страны за счет значительных бюджетных расходов. Отмечается, что усиление мобилизационного компонента считается ключевым для способности армии укомплектовывать подразделения в условиях длительных кризисов и войн.

Предложенная модель предусматривает формирование мобилизационных сил из полностью подготовленных призывников, которые будут проходить новую 11-месячную военную службу. По ее завершении они останутся в резерве и будут доступны для призыва до 65-летнего возраста.

В течение первых десяти лет после завершения службы таких военных планируют один раз привлекать к повторным сборам или учениям продолжительностью 10–15 дней. В документах отмечается, что реализация этой модели потребует изменений в законодательстве и может иметь социально-экономические последствия.

Также предполагается, что ежегодно к военной службе могут привлекаться до 13 тысяч призывников. По оценкам, это составляет более пятой части молодежной когорты, с учетом того, что часть лиц обычно признается негодной к службе.

Отдельно отмечается, что после 10 лет в резерве бывшие призывники будут переводиться в категорию старших солдат. Кроме того, мобилизационный резерв планируется расширять также за счет бывших кадровых военных, повторно подготовленных призывников и лиц в возрасте старше 65 лет.

В итоге эти две составляющие должны сформировать мобилизационные силы численностью до 180 тысяч человек в долгосрочной перспективе.

Министерство обороны Дании оценивает, что при новой системе к 2040 году в случае кризиса или войны страна сможет развернуть около 40 тысяч мобилизованных военных.

