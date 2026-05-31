Штрафы за РРО и ПРРО: за какие нарушения придется заплатить до 150% стоимости товара

За невыдачу фискального чека, непроведение сделок через РРО или другие нарушения предусмотрены значительные финансовые санкции.

Украинским предпринимателям напомнили об ответственности за нарушение требований законодательства по применению регистраторов расчетных операций и программных РРО.

С 1 августа 2025 года прекратили действовать пониженные штрафные санкции, введенные для отдельных категорий физических лиц-предпринимателей во время военного положения.

В настоящее время ко всем субъектам хозяйствования, осуществляющим расчетные операции за товары или услуги, применяются финансовые санкции в соответствии с пунктом 1 статьи 17 Закона Украины "О применении регистраторов расчетных операций в сфере торговли, общественного питания и услуг".

Штрафы налагаются, в частности, за:

проведение расчетных операций на неполную сумму стоимости товаров или услуг;

непроведение расчетных операций через РРО или ПРРО в фискальном режиме;

невыдачу покупателю расчетного документа в бумажной или электронной форме;

проведение расчетов без использования расчетной книги в случаях, предусмотренных законодательством.

За такие нарушения предусмотрены следующие санкции:

100% стоимости проданных с нарушением товаров, работ или услуг - за первое нарушение;

150% стоимости проданных с нарушением товаров, работ или услуг за каждое последующее нарушение.

В ГНС напомнили, что ранее для отдельных физических лиц-предпринимателей действовали пониженные штрафы в размере 25% и 50% стоимости реализуемых товаров или услуг, однако этот временный режим завершился 31 июля 2025 года.

