Штрафи за РРО та ПРРО: за які порушення доведеться сплатити до 150% вартості товару

За невидачу фіскального чека, непроведення операцій через РРО або інші порушення передбачені значні фінансові санкції.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українським підприємцям нагадали про про відповідальність за порушення вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО.

З 1 серпня 2025 року припинили діяти знижені штрафні санкції, які були запроваджені для окремих категорій фізичних осіб-підприємців під час воєнного стану.

Наразі до всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари або послуги, застосовуються фінансові санкції відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Штрафи накладаються, зокрема, за:

проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості товарів або послуг;

непроведення розрахункових операцій через РРО чи ПРРО у фіскальному режимі;

невидачу покупцю розрахункового документа в паперовій або електронній формі;

проведення розрахунків без використання розрахункової книжки у випадках, передбачених законодавством.

За такі порушення передбачено такі санкції:

100% вартості проданих із порушенням товарів, робіт або послуг — за перше порушення;

150% вартості проданих із порушенням товарів, робіт або послуг — за кожне наступне порушення.

У ДПС нагадали, що раніше для окремих фізичних осіб-підприємців діяли знижені штрафи у розмірі 25% та 50% вартості реалізованих товарів або послуг, однак цей тимчасовий режим завершився 31 липня 2025 року.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.