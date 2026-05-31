  1. В Україні

Штрафи за РРО та ПРРО: за які порушення доведеться сплатити до 150% вартості товару

23:59, 31 травня 2026
За невидачу фіскального чека, непроведення операцій через РРО або інші порушення передбачені значні фінансові санкції.
Українським підприємцям нагадали про про відповідальність за порушення вимог законодавства щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО.

З 1 серпня 2025 року припинили діяти знижені штрафні санкції, які були запроваджені для окремих категорій фізичних осіб-підприємців під час воєнного стану.

Наразі до всіх суб’єктів господарювання, які здійснюють розрахункові операції за товари або послуги, застосовуються фінансові санкції відповідно до пункту 1 статті 17 Закону України «Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг».

Штрафи накладаються, зокрема, за:

  • проведення розрахункових операцій на неповну суму вартості товарів або послуг;
  • непроведення розрахункових операцій через РРО чи ПРРО у фіскальному режимі;
  • невидачу покупцю розрахункового документа в паперовій або електронній формі;
  • проведення розрахунків без використання розрахункової книжки у випадках, передбачених законодавством.

За такі порушення передбачено такі санкції:

  • 100% вартості проданих із порушенням товарів, робіт або послуг — за перше порушення;
  • 150% вартості проданих із порушенням товарів, робіт або послуг — за кожне наступне порушення.

У ДПС нагадали, що раніше для окремих фізичних осіб-підприємців діяли знижені штрафи у розмірі 25% та 50% вартості реалізованих товарів або послуг, однак цей тимчасовий режим завершився 31 липня 2025 року.

Судово-юридична газета

