Спадщина після 6 місяців: суд частково став на бік спадкоємця, який пропустив строк через роботу за кордоном

Позивачу визначили додаткові три місяці для подання заяви.

Верховний Суд у складі Другої судової палати Касаційного цивільного суду розглянув касаційну скаргу в цивільній справі про визначення додаткового строку для подання заяви про прийняття спадщини.

Обставини справи № 552/5788/23

Позивач звернувся до суду з позовом про визначення додаткового шестимісячного строку для подання заяви про прийняття спадщини після смерті батька.

4 червня 2018 року батько позивача склав заповіт, згідно з яким усе своє майно заповів сину (позивачу). На день смерті батька позивач з ним не проживав і не був зареєстрований за однією адресою.

25 серпня 2023 року представник позивача звернувся до нотаріальної контори для оформлення спадкових прав, проте державний нотаріус відмовив у видачі свідоцтва про право на спадщину у зв’язку з пропуском шестимісячного строку.

Позивач обґрунтовував пропуск строку тим, що з 2021 року працює водієм за кордоном за шенгенською візою, постійно перебуває у відрядженнях і не міг вчасно подати заяву. Крім того, на пропуск строку вплинув тяжкий моральний стан після смерті батька та військова агресія російської федерації проти України. Позивач також посилався на тимчасове зупинення перебігу строку прийняття спадщини під час воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164.

Сестра позивача звернулася з заявою про прийняття спадщини 28 березня 2023 року, у зв’язку з чим було відкрито спадкову справу.

Київський районний суд м. Полтави рішенням від 14 березня 2024 року відмовив у задоволенні позову. Полтавський апеляційний суд постановою від 04 лютого 2025 року залишив рішення без змін.

Мотиви, якими керується Верховний Суд

Судове рішення повинно ґрунтуватися на засадах верховенства права, бути законним і обґрунтованим (частини перша, друга та п’ята статті 263 ЦПК України). Оскаржувані судові рішення цим вимогам не відповідають.

Позивач пропустив шестимісячний строк для прийняття спадщини, оскільки постійно працював за кордоном як водій, перебував у відрядженнях, а також через тяжкий моральний стан після смерті батька та військову агресію російської федерації проти України. Крім того, позивач посилався на тимчасове зупинення перебігу строку прийняття спадщини під час воєнного стану відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2022 року № 164.

Верховний Суд врахував, що поважними причинами пропуску строку для прийняття спадщини є об’єктивні, непереборні та істотні труднощі для спадкоємця. Оцінка поважності причин має стосуватися передусім періоду від відкриття спадщини до спливу шестимісячного строку.

Суд встановив, що позивач пропустив строк з поважних причин, зокрема через тривале перебування за кордоном у зв’язку з роботою, вплив воєнного стану та невизначеність законодавства щодо строку прийняття спадщини в цей період. Також суд звернув увагу на незначний проміжок часу між закінченням строку та зверненням представника позивача до нотаріуса.

Відповідно до частини першої статті 1269, частини першої статті 1270 ЦК України спадкоємець, який бажає прийняти спадщину, але на час відкриття спадщини не проживав постійно із спадкодавцем, має подати до нотаріальної контори заяву про прийняття спадщини. Для прийняття спадщини встановлюється строк у шість місяців, який починається з часу відкриття спадщини.

Отже, право на спадщину виникає з моменту її відкриття, і закон зобов`язує спадкоємця, який постійно не проживав зі спадкодавцем, у шестимісячний строк подати нотаріусу заяву про прийняття спадщини.

Що вирішив суд

Верховний Суд у складі Другої судової палати Касаційного цивільного суду касаційну скаргу представника позивача задовольнив частково.

Скасовано рішення Київського районного суду м. Полтави від 14 березня 2024 року та постанову Полтавського апеляційного суду від 4 лютого 2025 року.

Ухвалив нове рішення, яким позов задовольнив частково.

Визначив позивачу додатковий строк для подання заяви про прийняття спадщини після смерті батька тривалістю 3 (три) місяці, початок якого відраховувати з дня набрання рішенням законної сили.

У задоволенні іншої частини позовних вимог відмовив.

Верховний Суд вказав, що позивач пропустив шестимісячний строк для прийняття спадщини з поважних причин, зокрема через тривале перебування за кордоном у зв’язку з роботою, вплив воєнного стану та невизначеність законодавства щодо строку прийняття спадщини в період дії воєнного стану. Визначений додатковий строк у три місяці є достатнім для подання заяви про прийняття спадщини.

Постанова Верховного Суду набирає законної сили з моменту її ухвалення, є остаточною і оскарженню не підлягає.

