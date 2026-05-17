  1. В Україні

Тарифи з 1 червня в Україні: що буде з електроенергією, газом і водою

23:59, 17 травня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Українцям пояснили, що буде з тарифами на світло, газ і воду з 1 червня 2026 року та скільки доведеться платити за комунальні послуги.
Тарифи з 1 червня в Україні: що буде з електроенергією, газом і водою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вартість електроенергії для українців найближчим часом переглядати не планують. Із початку червня населення й надалі сплачуватиме 4,32 грн за 1 кВт⋅год.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Кабінет Міністрів ухвалив рішення залишити чинний тариф для побутових споживачів без змін щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Таким чином, ціна на електроенергію для населення залишиться на нинішньому рівні.

Без змін поки залишається і тариф на природний газ для клієнтів компанії «Нафтогаз». Для побутових споживачів вартість газу зафіксована на рівні 7,96 грн за кубометр у період із 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Що стосується водопостачання, то єдиної ціни по країні немає. Тарифи на воду визначають або органи місцевого самоврядування, або Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Дізнатися актуальну вартість водопостачання з 1 травня українці можуть на офіційному сайті свого водоканалу або у повідомленнях місцевої влади.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна комунальні послуги

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Прокурорам та оперативникам хочуть заборонити бути свідками у власних провадженнях

Новий проєкт пропонує заборонити прокурорам, слідчим, дізнавачам та оперативним працівникам бути свідками у кримінальних провадженнях, у яких вони виконували функції сторони обвинувачення.

Верховний Суд пояснив, чому не можна звільняти «карантинних» держслужбовців без пропозиції вакансій

Верховний Суд у справі роз’яснив, чи зобов’язана держава працевлаштовувати держслужбовців, що працювали за строковими карантинними контрактами при скороченні штату.

Заочне скасування інвалідності за запитом ДБР та СБУ: що вирішують суди після ліквідації МСЕК

Суди почали формувати практику, за якою органи можуть переглядати встановлену інвалідність без особистого огляду людини, якщо для цього є належні процесуальні підстави та достатні медичні матеріали.

ВС дозволив ТЦК оскаржувати рішення про самостійне виховання дитини військовозобов'язаними, які уникають мобілізації

ВС дійшов висновку, що ТЦК має право оскаржувати рішення у сімейних спорах, якщо вони можуть створювати підстави для відстрочки або звільнення від військової служби.

Суди отримають нові інструменти для повернення дитини, незаконно вивезеної одним із батьків

Самочинна зміна місця проживання дитини одним із батьків визнається протиправною дією

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]