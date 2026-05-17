Тарифи з 1 червня в Україні: що буде з електроенергією, газом і водою

Українцям пояснили, що буде з тарифами на світло, газ і воду з 1 червня 2026 року та скільки доведеться платити за комунальні послуги.

Вартість електроенергії для українців найближчим часом переглядати не планують. Із початку червня населення й надалі сплачуватиме 4,32 грн за 1 кВт⋅год.

Кабінет Міністрів ухвалив рішення залишити чинний тариф для побутових споживачів без змін щонайменше до 31 жовтня 2026 року. Таким чином, ціна на електроенергію для населення залишиться на нинішньому рівні.

Без змін поки залишається і тариф на природний газ для клієнтів компанії «Нафтогаз». Для побутових споживачів вартість газу зафіксована на рівні 7,96 грн за кубометр у період із 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року.

Що стосується водопостачання, то єдиної ціни по країні немає. Тарифи на воду визначають або органи місцевого самоврядування, або Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг. Дізнатися актуальну вартість водопостачання з 1 травня українці можуть на офіційному сайті свого водоканалу або у повідомленнях місцевої влади.

