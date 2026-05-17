Університет в США вперше за понад 130 років змінює систему складання іспитів через ChatGPT

Один із найпрестижніших університетів США посилює контроль на іспитах через ШІ та списування.

Один із найвідоміших університетів США — Принстонський університет — вирішив посилити контроль під час іспитів через поширення штучного інтелекту та нових способів списування. Вперше за 133 роки екзамени там проходитимуть під наглядом викладачів.

Як повідомляє студентське видання The Daily Princetonian, нові правила набудуть чинності з 1 липня.

Що змінилося

З 1893 року в Принстоні діяв так званий «Кодекс честі». Він передбачав, що студенти складають іспити без нагляду викладачів та самостійно зобов’язуються не списувати.

Перед кожним екзаменом або письмовою роботою студенти письмово підтверджували, що не порушували правила. Також кодекс вимагав повідомляти про випадки списування інших студентів.

Тепер адміністрація університету вирішила змінити систему. Викладачі будуть присутні на очних іспитах як спостерігачі. Водночас їм заборонено втручатися у процес тестування — усі підозри щодо можливих порушень вони мають передавати до спеціального комітету честі.

Чому університет змінив правила

Рішення ухвалили після голосування серед викладачів. Майже всі підтримали посилення контролю — проти виступив лише один викладач.

В університеті пояснили, що причиною стали часті порушення «Кодексу честі», а також стрімке поширення штучного інтелекту та інших технологій, які студенти можуть використовувати для списування.

У 2025 році Принстон провів опитування, за результатами якого майже 30% студентів зізналися, що хоча б раз списували. Водночас лише 0,4% повідомили про порушення правил добровільно.

Яке покарання загрожує студентам

Справи про порушення розглядають спеціальні дисциплінарні комісії. За списування студентам можуть оголосити догану, призначити випробувальний термін, тимчасово відсторонити від навчання або навіть відрахувати — особливо у разі повторних порушень.

