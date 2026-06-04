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Дмитро Лубінець: в Ужгородському РТЦК прив’язували людей кайданками до батереї, оголошено підозри

16:49, 4 червня 2026
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За даними омбудсмена, під час моніторингового візиту виявили грубі порушення прав людини, зокрема незаконне позбавлення волі та застосування фізичного насильства.
Дмитро Лубінець: в Ужгородському РТЦК прив’язували людей кайданками до батереї, оголошено підозри
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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив про виявлені порушення в Ужгородському районному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки. За його словами, під час моніторингового візиту було зафіксовано серйозні факти порушення прав людини, про що раніше вже повідомлялося у публічному просторі.

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Лубінець зазначив, що зібрані матеріали були передані до правоохоронних органів, після чого розпочалися процесуальні дії та ухвалено перші рішення.

За інформацією омбудсмена, 4 червня 2026 року т.в.о. начальника Ужгородського РТЦК та СП та начальнику групи військового обліку повідомлено про підозру у перевищенні службових повноважень і незаконному позбавленні волі.

Окремо інструктору РТЦК оголошено підозру у катуванні військовозобов’язаного. Йдеться про незаконне утримання людей та застосування фізичного насильства. Усі фігуранти затримані, наразі вирішується питання щодо обрання запобіжних заходів.

Також Лубінець повідомив, що за його ініціативи розпочато перевірку посадових осіб Закарпатського обласного ТЦК та СП, які могли бути обізнані про порушення, але не вжили заходів для їх припинення. Окремо порушено питання щодо дій комісії оперативного командування «Захід», яка, за словами омбудсмена, не відобразила очевидні порушення під час службового розслідування.

«Позиція є однозначною: відповідальність має бути невідворотною. Для всіх — незалежно від посади, звання чи статусу!» – зазначив Лубінець.

Він також підкреслив, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки не можуть діяти поза межами закону, адже навіть в умовах воєнного стану держава тримається на дотриманні правових норм і довірі громадян.

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підозрюваний ТЦК Дмитро Лубінець

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