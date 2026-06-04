Дмитрий Лубинец: в Ужгородском РТЦК привязывали людей наручниками к батарее, объявлены подозрения

По данным омбудсмена, в ходе мониторингового визита были выявлены грубые нарушения прав человека, в частности незаконное лишение свободы и применение физического насилия.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил о выявленных нарушениях в Ужгородском районном территориальном центре комплектования и социальной поддержки. По его словам, во время мониторингового визита были зафиксированы серьезные факты нарушения прав человека, о чем ранее уже сообщалось в публичном пространстве.

Лубинец отметил, что собранные материалы были переданы в правоохранительные органы, после чего начались процессуальные действия и приняты первые решения.

По информации омбудсмена, 4 июня 2026 года и.о. начальника Ужгородского РТЦК и СП и начальнику группы воинского учета сообщено о подозрении в превышении служебных полномочий и незаконном лишении свободы.

Отдельно инструктору РТЦК предъявлено подозрение в пытках военнообязанного. Речь идет о незаконном удержании людей и применении физического насилия. Все фигуранты задержаны, в настоящее время решается вопрос об избрании мер пресечения.

Также Лубинец сообщил, что по его инициативе начата проверка должностных лиц Закарпатского областного ТЦК и СП, которые могли быть осведомлены о нарушениях, но не приняли меры для их пресечения. Отдельно поднят вопрос о действиях комиссии оперативного командования «Запад», которая, по словам омбудсмена, не отразила очевидные нарушения во время служебного расследования.

«Позиция однозначна: ответственность должна быть неотвратимой. Для всех — независимо от должности, звания или статуса!» — отметил Лубинец.

Он также подчеркнул, что территориальные центры комплектования и социальной поддержки не могут действовать вне рамок закона, ведь даже в условиях военного положения государство держится на соблюдении правовых норм и доверии граждан.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.