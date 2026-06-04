На Винниччине мужчина из ревности протаранил автомобиль бывшей с тремя детьми внутри

Своей вины мужчина не признал.

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Жителя Винницкой области, который умышленно устроил ДТП, приговорили к 12 годам лишения свободы. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали пять человек, из них трое — подростки. Об этом сообщили в Офисе Генерального прокурора.

В суде прокуроры доказали, что мужчина длительное время конфликтовал с бывшей сожительницей из-за ревности и неоднократно угрожал ей. В частности, он заявлял, что спровоцирует аварию, когда женщина будет находиться за рулем автомобиля.

По данным следствия, в мае 2024 года потерпевшая везла в школу свою 14-летнюю дочь и двух знакомых подростков в возрасте 15 и 17 лет. Также в автомобиле находился 60-летний мужчина.

Реализуя свои угрозы, обвиняемый на собственном автомобиле умышленно врезался в бок транспортного средства женщины. В результате удара автомобиль съехал с дороги и перевернулся.

В результате ДТП водитель и четверо пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

В ОГП отметили, что после проведения комплекса судебных экспертиз, подтвердивших версию о покушении на убийство, в ноябре 2025 года мужчине сообщили о подозрении.

Суд назначил ему наказание в виде 12 лет лишения свободы. Во время досудебного расследования и судебного разбирательства он находился под стражей.

Стоит отметить, что своей вины мужчина не признал.

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