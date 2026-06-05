Верховный Суд не согласился с ТЦК: ежемесячное пособие ветеранам не является зарплатой

ТЦК и СП не могут блокировать выплаты ежемесячного пособия военным, приравнивая его к зарплате и ограничивая ветеранов в сроках обращения в суд.

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Для украинской правовой системы защита прав военнослужащих, уволенных со службы по состоянию здоровья, является не только вопросом законности, но и элементом национальной безопасности и социального контракта. Однако на практике ветераны часто сталкиваются с процессуальными преградами, в частности — с отказами в рассмотрении исков из-за якобы пропущенного срока обращения в суд.

Верховный Суд встал на сторону уволенного военного в споре о надлежащих выплатах. В решении по делу № 260/3723/24 Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда определил, что не все выплаты военнослужащим можно приравнивать к денежному обеспечению, а также очертил подход к применению сроков обращения в суд. Позиция может стать ориентиром для тысяч ветеранов, оспаривающих отказ в выплатах после увольнения со службы по состоянию здоровья.

Суть конфликта

Истец был уволен с военной службы по состоянию здоровья в октябре 2023 года без права на пенсию. Согласно законодательству, он имел право на получение ежемесячной денежной помощи в течение года после увольнения. Однако военное руководство ТЦК и СП не осуществило соответствующих выплат.

В июне 2024 года ветеран обратился в суд с требованиями признать бездействие ТЦК противоправным, обязать выплатить задолженность с октября 2023 по май 2024 года, начислить помощь на будущие периоды и взыскать моральный ущерб.

Закарпатский окружной и Восьмой апелляционный административный суды оставили иск без рассмотрения. Суды приравняли ежемесячную помощь к заработной плате. Следовательно, по их мнению, должен был применяться трехмесячный срок обращения в суд, предусмотренный статьей 233 Кодекса законов о труде Украины, который исчисляется с момента получения работником уведомления о начисленных и выплаченных при увольнении суммах.

Суды указали, что срок начался со дня увольнения, а именно с 05.10.2023, а поскольку иск подан в июне 2024, то ветеран опоздал с обращением в суд.

Социальная природа выплаты

Верховный Суд не согласился с выводами предыдущих инстанций и указал на неправильное применение норм права. ВС отметил, что спорная выплата имеет характер не денежного обеспечения или заработной платы, а является государственной социальной гарантией для военнослужащих, потерявших здоровье во время службы.

ВС обратил внимание, что такая помощь регулируется специальным законодательством — Законом Украины № 2262-XII и постановлением Кабинета Министров № 393. Поэтому к этим правоотношениям не могут применяться положения Кодекса законов о труде относительно трехмесячного срока обращения в суд. Вместо этого действует общий шестимесячный срок, предусмотренный Кодексом административного судопроизводства.

Отдельно ВС подчеркнул, что выплата имеет периодический характер, поскольку государство обязано осуществлять ее ежемесячно в течение года после увольнения военнослужащего. Следовательно, срок обращения в суд не может исчисляться однократно от даты увольнения для всего периода таких выплат.

Также Верховный Суд учел, что об окончательном отказе в выплате истец узнал только после получения письма от ТЦК в мае 2024 года, что имеет значение для определения момента, с которого лицо фактически осознало нарушение своих прав.

Верховный Суд отменил решения судов предыдущих инстанций и направил дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В своем решении Суд разграничил денежное обеспечение военнослужащих и социальные выплаты, связанные с увольнением по состоянию здоровья. ВС пришел к выводу, что ежемесячная помощь таким лицам не является заработной платой или оплатой труда, а относится к государственным социальным гарантиям.

Суд также подчеркнул, что к спорам по таким выплатам применяется шестимесячный срок обращения в административный суд, установленный Кодексом административного судопроизводства Украины, а не трехмесячный срок, предусмотренный трудовым законодательством.

Решение может иметь значение для других споров, связанных с социальными гарантиями военнослужащих, уволенных со службы по состоянию здоровья, и порядком защиты их прав в суде.

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