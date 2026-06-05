Судебные решения могут закрыть в реестре на год: Рада поставила на паузу спорную реформу

Законопроект, изменяющий правила публикации судебных решений из соображений безопасности, не получил поддержки в профильном комитете.

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Может ли открытость правосудия стать оружием в руках врага? Этот вопрос стал центральным на очередном заседании Комитета по вопросам правовой политики 3 июня 2026 года во время обсуждения резонансного законопроекта № 7033-д.

Законопроект № 7033-д имеет целью найти баланс между конституционным принципом открытости судебных решений и требованиями национальной безопасности в условиях полномасштабной агрессии. Основная идея — ограничить доступ к определенной информации, которая может быть использована врагом для разведки и нанесения ударов, а также защитить тайну досудебного расследования.

Что именно предлагает проект 7033-д

Законопроект должен внести изменения в Закон Украины «О доступе к судебным решениям».

Предлагается отложить на один год полный и общий доступ к определениям об аресте имущества, временном доступе к вещам, обысках и проведении негласных следственных (розыскных) действий (НСРД).

Отдельно законопроект усиливает ограничения в отношении открытых судебных текстов. В них запрещается указывать наименования воинских частей, органов управления, а также адреса дислокации оборонных предприятий и стратегических объектов.

Доступ к мотивировочным частям решений по делам об уклонении от мобилизации (ст. 336 УК Украины), а также относительно ограничения права управления авто по запросам ТЦК, предлагается открывать только через год после завершения военного положения.

Кроме того, судьям предлагают предоставить право самостоятельно скрывать отдельные сведения в открытых решениях, если они считают, что их разглашение может навредить безопасности — в частности в вопросах оборонных разработок или модернизации вооружения.

Фактор безопасности

Председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики Денис Маслов привел аргументы в пользу проекта. По его словам, до сих пор существуют подтвержденные факты, когда враг использовал данные из Единого государственного реестра судебных решений для корректировки огня.

Вниманию комитета был представлен опыт Великобритании, где суды имеют право вообще не публиковать решения по мотивам нацбезопасности.

Государственное предприятие «Информационные судебные системы» подтвердило готовность реализовать эти ограничения, отметив, что определения по НСРД и так попадают в реестр только после рассекречивания, поэтому задержка в один год — это лишь дополнительный этап перестраховки.

Представители Министерства обороны и СБУ в целом поддержали редакцию, подчеркивая важность сокрытия данных о розыске лиц и методике работы спецслужб.

Риски дискреции

На заседании было отмечено, что УПК не предусматривает четкого порядка вручения определений об обыске, если лица не было дома. Если такое определение будет закрыто в реестре на год, владелец жилья не сможет даже узнать, на каких основаниях был проведен обыск, и не сможет подать жалобу.

После проведения обыска тайны уже нет — действие завершено. Сокрытие определения на год выглядит как попытка правоохранителей скрыть собственные ошибки или незаконные действия во время следствия.

Несмотря на подготовленную сравнительную таблицу ко второму чтению, парламентский Комитет решил отложить принятие решения по законопроекту об изменениях в Закон «О доступе к судебным решениям». Причиной стали как терминологические противоречия, так и политические разногласия между фракциями.

Одной из ключевых проблем стало отсутствие единого понимания ключевых правовых категорий. В комитете зафиксировали путаницу между понятиями «общий доступ» (обезличенная публикация решений) и «полный доступ» (доступ для участников процесса и уполномоченных органов), что усложнило финализацию текста.

Председатель профильного комитета предложил провести дополнительные внутренние консультации для согласования юридических формулировок. По его словам, это должно предотвратить ситуацию, когда правки вносятся без надлежащей проработки во время заседания.

Таким образом, рассмотрение законопроекта временно поставлено на паузу.

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