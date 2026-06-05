Ребенок подал в суд на родную мать из-за домашнего насилия: Верховный Суд решил лишить ее родительских прав

Верховный Суд подтвердил, что систематическое домашнее насилие, препятствование обучению и игнорирование интересов ребёнка могут быть основанием для лишения родительских прав.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Вопрос лишения родительских прав традиционно относится к наиболее чувствительным категориям семейных споров, поскольку требует поиска баланса между правами родителей и наилучшими интересами ребёнка.

В постановлении от 27 мая 2026 года по делу № 466/5784/23 Верховный Суд в составе Кассационного гражданского суда рассмотрел спор о лишении матери родительских прав вследствие ненадлежащего исполнения родительских обязанностей, домашнего насилия и препятствования реализации ребёнком права на образование и получение паспорта гражданина Украины.

Обстоятельства дела

Несовершеннолетняя дочь обратилась в суд с иском о лишении своей матери родительских прав и взыскании с неё алиментов.

Истец указывала, что в течение длительного времени мать осуществляла в отношении неё психологическое давление, навязывала собственные религиозные убеждения, препятствовала получению паспорта гражданина Украины, не обеспечивала надлежащих условий проживания и питания, а также ограничивала её право на образование и общение с другими людьми.

Материалы дела подтвердили, что в службы по делам детей и полицию неоднократно поступали обращения самой ребёнка и других лиц относительно ненадлежащего исполнения матерью родительских обязанностей. Органы опеки несколько раз пытались обследовать условия проживания ребёнка, однако ответчица не допускала их в жильё.

Ранее мать была привлечена к административной ответственности по статье 184 КУоАП за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. Также было установлено, что ребёнок была вынуждена самостоятельно обращаться в полицию, органы опеки и к Уполномоченному Верховной Рады Украины по правам человека для содействия в получении паспорта гражданина Украины и защиты своих прав.

Судами установлены факты домашнего насилия со стороны матери. В 2021 году суд выдал ограничительное предписание, которым запретил матери приближаться к ребёнку и контактировать с ней в течение определённого срока.

Орган опеки и попечительства пришёл к выводу о целесообразности лишения ответчицы родительских прав, указав на злостное уклонение от исполнения родительских обязанностей и необеспечение получения ребёнком полного общего среднего образования.

Суд первой инстанции удовлетворил иск, апелляционный суд оставил это решение без изменений. Мать обжаловала решение в кассационном порядке, утверждая, что пыталась реализовывать свои родительские права и не утратила интерес к ребёнку.

Позиция Верховного Суда

ВС напомнил, что права родителей в отношении ребёнка являются производными от прав и интересов ребёнка на гармоничное развитие и надлежащее воспитание, и в первую очередь должны быть определены и учтены интересы ребёнка с учётом объективных обстоятельств спора, а уже затем права родителей.

ВС отметил, что статья 164 СК Украины устанавливает исчерпывающий перечень оснований для лишения родительских прав, среди которых — уклонение от воспитания ребёнка, жестокое обращение с ним и другие предусмотренные законом случаи.

Уклонение от исполнения своих обязанностей по воспитанию ребёнка может быть основанием для лишения родительских прав только при условии виновного поведения родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями.

Следовательно, ВС отметил, что указанные факторы как каждый отдельно, так и в совокупности могут расцениваться как уклонение от воспитания ребёнка только при условии виновного поведения родителей, сознательного пренебрежения ими своими обязанностями.

Следует помнить, что лишение родительских прав является крайней мерой, которую необходимо рассматривать как исключительный и чрезвычайный способ воздействия на недобросовестных родителей.

Суд также обратил внимание, что лишение родительских прав допускается лишь тогда, когда изменить поведение родителей к лучшему невозможно, и только при наличии вины в действиях родителей.

Оценивая обстоятельства конкретного дела, Верховный Суд отметил, что мать совершала домашнее насилие в отношении своей дочери, привлекалась к административной ответственности по статье 184 КУоАП, негативно влияла на дочь, ненадлежащим образом исполняла родительские обязанности, сознательно пренебрегала своими родительскими обязанностями в понимании требований закона и при отсутствии доказательств возможности изменить такое поведение матери по отношению к ребёнку пришёл к обоснованному выводу о лишении родительских прав.

Суд также указал, что воспитание ребёнка происходило вопреки интересам самого ребёнка, в частности относительно получения ребёнком полного общего среднего образования и формирования её мировоззрения, а также без учёта мнения ребёнка относительно необходимости исполнения установленных в гражданском обществе обязанностей с целью реализации гарантированных государством прав и препятствования в получении ребёнком паспорта гражданина Украины.

Таким образом, ВС решил, что изложенное свидетельствует о несоблюдении ответчицей требований закона, в частности статьи 155 СК Украины, которой предусмотрено, что осуществление родителями своих прав и исполнение обязанностей должны основываться на уважении прав ребёнка и его человеческого достоинства и что родительские права не могут осуществляться вопреки интересам ребёнка.

Отдельно Суд подчеркнул, что предусмотренные законом меры воздействия, а именно выдача ограничительного предписания и привлечение к административной ответственности, не привели к изменению поведения матери по отношению к дочери.

Руководствуясь изложенным, Верховный Суд оставил без изменений решения судов предыдущих инстанций о лишении матери родительских прав в отношении несовершеннолетней дочери.

Суд подтвердил, что лишение родительских прав является исключительной мерой защиты прав ребёнка, которая может применяться лишь при наличии достаточных и убедительных доказательств сознательного пренебрежения родительскими обязанностями.

В данном деле совокупность установленных фактов домашнего насилия, препятствования получению образования, создания препятствий для получения паспорта гражданина Украины, привлечения к административной ответственности и отсутствия изменений в поведении матери подтвердили наличие оснований для применения такой крайней меры в интересах ребёнка.

Относительно других аспектов защиты прав и интересов ребёнка читайте в материале «Судебно-юридической газеты» о позиции Верховного Суда, согласно которой мобилизация отца не может быть основанием для отсрочки реализации права ребёнка на получение алиментов.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.