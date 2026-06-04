Апелляционный суд разрешил матери зарегистрировать место жительства ребенка без согласия отца

Хмельницкий апелляционный суд признал отказ отца необоснованным и разрешил зарегистрировать место жительства ребенка вместе с матерью.

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Хмельницкий апелляционный суд рассмотрел дело, в котором мать малолетнего ребенка обжаловала отказ в предоставлении разрешения на смену регистрации места жительства дочери без согласия отца.

Обстоятельства дела № 759/1645/25

После расторжения брака между бывшими супругами возник спор относительно регистрации места жительства их малолетней дочери. Мать ребенка утверждала, что из-за отказа отца дать необходимое согласие она не может зарегистрировать место жительства дочери вместе с ней в принадлежащем ей доме.

С иском о предоставлении разрешения на изменение регистрации места жительства малолетнего ребенка без письменного согласия отца женщина обратилась в суд. Она отметила, что после расторжения брака в 2023 году дочь осталась проживать вместе с ней. На содержание ребенка отец выплачивает алименты по судебному приказу. Место жительства девочки зарегистрировано по адресу проживания родителей истицы.

По словам женщины, во время брака стороны построили жилой дом, право собственности на который было зарегистрировано на нее. В 2022 году муж по договору о выделении недвижимого имущества из состава имущества супругов выделил свою долю в доме и вскоре подарил ее другой женщине.

Несмотря на неоднократные обращения матери, он отказывался дать согласие на регистрацию места жительства дочери в этом доме, в связи с чем она просила суд выдать соответствующее разрешение без его согласия.

Хмельницкий городской районный суд в удовлетворении иска отказал. Суд исходил из того, что стороны не зарегистрировали место жительства в спорном доме, между совладельцами которого продолжается спор о праве собственности и пользования, а истица не доказала факт проживания там вместе с ребенком и не подтвердила, что изменение регистрации места жительства соответствует наилучшим интересам ребенка.

Не согласившись с таким решением, истица подала апелляционную жалобу. По ее мнению, суд не учел, что дом является единственным жильем для нее и дочери, а отказ отца дать согласие на регистрацию препятствует реализации права ребенка на регистрацию места жительства по адресу ее фактического проживания.

Что решил суд

Апелляционный суд обратил внимание на то, что место жительства истицы и ребенка зарегистрировано в квартире, которая им не принадлежит. В то же время женщина является владелицей доли в жилом доме и намерена проживать там вместе с дочерью.

Суд отметил, что отсутствие согласия отца на регистрацию места жительства дочери в доме обусловлено отсутствием реального раздела этого дома между совладелицами.

«Такой отказ ответчика на изменение регистрации места жительства малолетней дочери не вызван объективными причинами, то есть является безосновательным. В то же время отказ ответчика дать разрешение на регистрацию места жительства дочери в жилом доме, принадлежащем ее матери, с одновременным снятием ребенка с регистрации в квартире посторонних лиц, не соответствует интересам ребенка», – констатировал апелляционный суд.

При таких обстоятельствах коллегия судей пришла к выводу о наличии оснований для предоставления разрешения на регистрацию места жительства малолетнего ребенка вместе с матерью в жилом доме без согласия отца. При этом согласие совладелицы дома не требуется, поскольку регистрация места жительства ребенка осуществляется по месту будущей регистрации ее матери.

В результате апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу истицы: отменил решение суда первой инстанции и вынес новое – об удовлетворении иска.

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