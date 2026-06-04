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Помощь «єЯсла» могут начать выплачивать ФЛП и самозанятым родителям — в Раду внесли законопроект

16:15, 4 июня 2026
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В Верховную Раду внесли законопроект, которым предлагается предоставить матерям, родителям и другим законным представителям ребенка, которые являются ФЛП или осуществляют независимую профессиональную деятельность, право на получение помощи «єЯсла» наравне с наемными работниками.
Помощь «єЯсла» могут начать выплачивать ФЛП и самозанятым родителям — в Раду внесли законопроект
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В Верховную Раду внесли законопроект №15265-1, которым предлагается предоставить физическим лицам-предпринимателям и лицам, осуществляющим независимую профессиональную деятельность, право на получение государственной помощи по уходу за ребенком «єЯсла». Главным комитетом определен Комитет Верховной Рады Украины по вопросам гуманитарной и информационной политики.

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Как отмечается в пояснительной записке, Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» предусмотрено право на получение помощи по уходу за ребенком «єЯсла» для лиц, которые фактически осуществляли уход за ребенком и приступили к работе в режиме полного рабочего времени.

В то же время действующая редакция статьи 12-6 данного Закона фактически распространяет соответствующий механизм только на наемных работников, поскольку критерий «выхода на работу в режиме полного рабочего времени» связан с регулированием трудовых отношений в соответствии с трудовым законодательством.

В пояснительной записке также приведена позиция Государственной службы Украины по делам детей, согласно которой требования относительно режима полного рабочего времени распространяются исключительно на наемных работников и регулируются нормами трудового законодательства. В то же время деятельность физических лиц-предпринимателей является хозяйственной деятельностью и не предусматривает режима рабочего времени.

Из-за этого требование о предоставлении справок о «режиме полного рабочего времени» является неприменимым к предпринимательской деятельности, что, как отмечают авторы инициативы, приводит к неравному подходу по сравнению с наемными работниками.

Целью законопроекта является обеспечение права самозанятых лиц на получение государственной помощи по уходу за ребенком «єЯсла» наравне с наемными работниками.

Среди основных задач документа определены устранение законодательной неопределенности относительно права физических лиц-предпринимателей и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность, на получение помощи «єЯсла», а также обеспечение равного доступа к государственной поддержке для родителей независимо от формы занятости.

Проект предусматривает законодательное закрепление права на помощь «єЯсла» для матери или иного законного представителя ребенка, которые фактически осуществляют уход за ребенком и являются физическими лицами-предпринимателями либо лицами, осуществляющими независимую профессиональную деятельность.

Отмечается, что в отличие от основного законопроекта альтернативный предусматривает возможность обратного действия закона во времени с момента возникновения права на помощь «єЯсла» в целом, то есть с начала 2026 года, для устранения дискриминации родителей.

Также альтернативный законопроект учитывает необходимость выполнения налоговых обязательств со стороны самозанятых лиц.

Финансирование расходов, определенных законопроектом, предлагается осуществлять в пределах бюджетных назначений на социальную защиту детей и семей в текущем году.

Ожидается, что принятие законопроекта позволит обеспечить равный доступ к государственной поддержке для родителей независимо от формы их занятости, устранить правовой пробел в механизме предоставления помощи «єЯсла», усилить социальную защиту семей с детьми и поддержать экономическую активность родителей, осуществляющих предпринимательскую или независимую профессиональную деятельность.

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Верховная Рада Украины законопроект Украина ФЛП

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