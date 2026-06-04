Допомогу «єЯсла» можуть почати виплачувати ФОП та самозайнятим батькам — до Ради внесли законопроєкт

До Верховної Ради внесли законопроєкт, яким пропонується надати матерям, батькам та іншим законним представникам дитини, які є ФОПами або здійснюють незалежну професійну діяльність, право на отримання допомоги «єЯсла» нарівні з найманими працівниками.

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До Верховної Ради внесли законопроєкт №15265-1, яким пропонується надати фізичним особам-підприємцям та особам, які здійснюють незалежну професійну діяльність, право на отримання державної допомоги для догляду за дитиною «єЯсла». Головним комітетом визначено Комітет Верховної Ради України з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Як зазначається у пояснювальній записці, Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» передбачено право на отримання допомоги для догляду за дитиною «єЯсла» для осіб, які фактично здійснювали догляд за дитиною та приступили до роботи у режимі повного робочого часу.

Водночас чинна редакція статті 12-6 цього Закону фактично поширює відповідний механізм лише на найманих працівників, оскільки критерій «виходу на роботу у режимі повного робочого часу» пов’язаний із регулюванням трудових відносин відповідно до законодавства про працю.

У пояснювальній записці також наведена позиція Державної служби України у справах дітей, відповідно до якої вимоги щодо режиму повного робочого часу поширюються виключно на найманих працівників і регулюються нормами трудового законодавства. Натомість діяльність фізичних осіб-підприємців є господарською діяльністю та не передбачає режиму робочого часу.

Через це вимога щодо надання довідок про «режим повного робочого часу» є незастосовною до підприємницької діяльності, що, як зазначають автори ініціативи, призводить до нерівного підходу порівняно з найманими працівниками.

Метою законопроєкту є забезпечення права самозайнятих осіб на отримання державної допомоги для догляду за дитиною «єЯсла» нарівні з найманими працівниками.

Серед основних завдань документа визначено усунення законодавчої невизначеності щодо права фізичних осіб-підприємців та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність, на отримання допомоги «єЯсла», а також забезпечення рівності доступу до державної підтримки для батьків незалежно від форми зайнятості.

Проєкт передбачає законодавче закріплення права на допомогу «єЯсла» для матері або іншого законного представника дитини, які фактично здійснюють догляд за дитиною і є фізичними особами-підприємцями або особами, які провадять незалежну професійну діяльність.

Зазначається, що на відміну від основного законопроєкту, альтернативний передбачає можливість зворотної дії закону в часі з моменту набуття права на допомогу «єЯсла» в цілому, тобто з початку 2026 року, для усунення дискримінації батьків.

Також альтернативний законопроєкт враховує необхідність виконання податкових зобов’язань з боку самозайнятих осіб.

Фінансування видатків, визначених законопроєктом, пропонується здійснювати в межах бюджетних призначень на соціальний захист дітей та сімей у поточному році.

Очікується, що прийняття законопроєкту дозволить забезпечити рівний доступ до державної підтримки для батьків незалежно від форми їх зайнятості, усунути правову прогалину у механізмі надання допомоги «єЯсла», посилити соціальний захист сімей з дітьми та підтримати економічну активність батьків, які здійснюють підприємницьку або незалежну професійну діяльність.

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