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Оксен Лісовий прокоментував чутки про свою відставку з посади очільника МОН

16:13, 4 червня 2026
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Міністр освіти прокоментував інформацію про можливий розгляд питання про його звільнення у Раді.
Оксен Лісовий прокоментував чутки про свою відставку з посади очільника МОН
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Міністр освіти і науки Оксен Лісовий заявив, що не отримував жодної інформації щодо можливого звільнення з посади та не мав відповідних розмов про це.

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Про це він повідомив журналістам, коментуючи інформацію, яка поширюється в медіа та соцмережах.

«Я не знаю про постанову про моє звільнення, зі мною не було ніяких розмов щодо цього. Щойно розмовляли з Прем'єркою. Не знаю нічого про постанову про моє звільнення», — зазначив Лісовий.

Напередодні депутат з Верховної Ради заявив, що на 9 червня у порядку денному поставили невідоме кадрове питання. Зокрема, він зазначив, що профільним комітетом вказали комітет ВРУ з питань освіти.

Водночас депутат зауважив, що єдина позиція, по якій цей Комітет може виносити кадрові рішення на голосування Парламенту це позиція Міністра освіти. У контексті цього він додав, що про відставку Лісового ходили чутки, включно на останньому пленарному тижні.

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Верховна Рада України МОН України постанова звільнення освіта

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