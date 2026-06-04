  1. В Україні

Вступ до військових вишів продовжили – абітурієнти мають ще місяць на подачу документів

16:09, 4 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Вступники до військових навчальних закладів, коледжів і підрозділів ЗВО зможуть подавати документи до 1 липня 2026 року.
Вступ до військових вишів продовжили – абітурієнти мають ще місяць на подачу документів
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вступники до військових вишів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових коледжів отримали додатковий час для подачі документів. Термін подання продовжено на один місяць — до 1 липня 2026 року. Про це повідомили в Міноборони.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Рішення ухвалили для того, щоб в умовах воєнного стану більше громадян України могли вступити на навчання, а конкурсний відбір був організований максимально ефективно.

Оновлені строки стосуються вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти.

Для вступників, які планують здобути освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, встановлено новий графік вступної кампанії.

Зокрема, прийом заяв або рапортів, оформлення та надсилання документів від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, служб персоналу військових частин, установ і організацій до приймальних комісій триватиме до 1 липня 2026 року.

Прийом заяв безпосередньо від вступників та оформлення документів приймальними комісіями військових закладів освіти здійснюватиметься до 20 липня 2026 року.

Вступні випробування та конкурсний відбір проходитимуть з 20 по 30 липня 2026 року.

Виконати вимоги до зарахування та скасувати зареєстровані заяви в електронних кабінетах, якщо такі є, вступники зможуть до 15:00 31 липня 2026 року.

Зарахування на навчання відбудеться до 1 серпня 2026 року.

Оновлений графік покликаний допомогти абітурієнтам своєчасно підготувати документи та пройти всі етапи вступної кампанії.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

військові документи навчання освіта

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Україна змінює правила ввезення пожежної техніки, незважаючи на порушення домовленостей з МВФ

Пожежну техніку пропонують дозволити ввозити як гуманітарну допомогу для стратегічних підприємств.

Віталій Уркевич, суддя Великої Палати Верховного Суду, розповів про єдність практики, «подвійну оренду» та нові стандарти захисту прав бізнесу

Віталій Уркевич в ексклюзивному інтерв'ю для «Судово-юридичної газети» розповів про євроінтеграційні реформи, практику Верховного Суду, межі медійного тиску громадськості на суддів та рекомендації Венеційської комісії щодо дисциплінарної відповідальності.

Українцям дозволять обмінюватися інтимними фото та відео у месенджерах

Новий законопроєкт посилює відповідальність за дитячу порнографію та сексуальну експлуатацію дітей, одночасно пом’якшуючи регулювання щодо повнолітніх осіб.

Суддів зобов’яжуть розкривати родинні зв’язки: Комітет ВРУ схвалив нові правила

Комітет з питань правової політики підтримав нові правила декларування доброчесності суддів, але питання — перевірку суддів Верховного Суду — відтермінував.

Сергій Головатий: Оновлення Цивільного кодексу передбачає відмову від російських юридичних термінів

Рекодифікація Цивільного кодексу має на меті повернути українському праву його власне обличчя, використовуючи питомі терміни, що були заборонені або забуті за радянських часів.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]