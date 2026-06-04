Вступ до військових вишів продовжили – абітурієнти мають ще місяць на подачу документів

Вступники до військових навчальних закладів, коледжів і підрозділів ЗВО зможуть подавати документи до 1 липня 2026 року.

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Вступники до військових вишів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та військових коледжів отримали додатковий час для подачі документів. Термін подання продовжено на один місяць — до 1 липня 2026 року. Про це повідомили в Міноборони.

Рішення ухвалили для того, щоб в умовах воєнного стану більше громадян України могли вступити на навчання, а конкурсний відбір був організований максимально ефективно.

Оновлені строки стосуються вищих військових навчальних закладів, військових навчальних підрозділів закладів вищої освіти та закладів фахової передвищої військової освіти.

Для вступників, які планують здобути освітньо-професійний ступінь фахового молодшого бакалавра або бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної середньої освіти, встановлено новий графік вступної кампанії.

Зокрема, прийом заяв або рапортів, оформлення та надсилання документів від територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки, служб персоналу військових частин, установ і організацій до приймальних комісій триватиме до 1 липня 2026 року.

Прийом заяв безпосередньо від вступників та оформлення документів приймальними комісіями військових закладів освіти здійснюватиметься до 20 липня 2026 року.

Вступні випробування та конкурсний відбір проходитимуть з 20 по 30 липня 2026 року.

Виконати вимоги до зарахування та скасувати зареєстровані заяви в електронних кабінетах, якщо такі є, вступники зможуть до 15:00 31 липня 2026 року.

Зарахування на навчання відбудеться до 1 серпня 2026 року.

Оновлений графік покликаний допомогти абітурієнтам своєчасно підготувати документи та пройти всі етапи вступної кампанії.

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