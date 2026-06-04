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Срок подачи документов в военные вузы продлен — у абитуриентов есть еще месяц на подачу документов

16:09, 4 июня 2026
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Абитуриенты, поступающие в военные учебные заведения, колледжи и подразделения высших учебных заведений, смогут подавать документы до 1 июля 2026 года.
Срок подачи документов в военные вузы продлен — у абитуриентов есть еще месяц на подачу документов
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Абитуриенты военных вузов, военных учебных подразделений высших учебных заведений и военных колледжей получили дополнительное время для подачи документов. Срок подачи продлен на один месяц — до 1 июля 2026 года. Об этом сообщили в Минобороны.

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Решение принято для того, чтобы в условиях военного положения больше граждан Украины могли поступить на обучение, а конкурсный отбор был организован максимально эффективно.

Обновленные сроки касаются высших военных учебных заведений, военных учебных подразделений высших учебных заведений и учреждений профессионального довысшего военного образования.

Для абитуриентов, планирующих получить образовательно-профессиональную степень младшего бакалавра или бакалавра (магистра ветеринарного направления) на основе полного общего среднего образования, установлен новый график вступительной кампании.

В частности, прием заявлений или рапортов, оформление и направление документов от территориальных центров комплектования и социальной поддержки, служб персонала воинских частей, учреждений и организаций в приемные комиссии продлится до 1 июля 2026 года.

Прием заявлений непосредственно от абитуриентов и оформление документов приемными комиссиями военных учебных заведений будет осуществляться до 20 июля 2026 года.

Вступительные экзамены и конкурсный отбор будут проходить с 20 по 30 июля 2026 года.

Выполнить требования к зачислению и отменить зарегистрированные заявления в электронных кабинетах, если таковые имеются, абитуриенты смогут до 15:00 31 июля 2026 года.

Зачисление на обучение состоится до 1 августа 2026 года.

Обновленный график призван помочь абитуриентам своевременно подготовить документы и пройти все этапы вступительной кампании.

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