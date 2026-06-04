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Кабмин расширил выплаты для молодых врачей: кто может получить 200 тысяч гривен

15:59, 4 июня 2026
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Правительство расширило программу единовременной выплаты 200 тысяч гривен молодым врачам, включив в нее медиков, трудоустроившихся на территориях возможных боевых действий.
Кабмин расширил выплаты для молодых врачей: кто может получить 200 тысяч гривен
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Кабинет Министров расширил список молодых врачей, которые могут получить от государства одноразовую адресную помощь в размере 200 тысяч гривен при трудоустройстве.

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Как сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, соответствующее решение предусматривает предоставление единовременной выплаты выпускникам медицинских специальностей, которые завершили интернатуру в государственных учреждениях высшего образования и трудоустроились по меньшей мере на три года в государственные или коммунальные учреждения здравоохранения в общинах, где существует критическая потребность в медицинских.

Ранее программа распространялась только на молодых врачей, начинавших работу на территориях активных боевых действий и в сельской местности.

Теперь право на получение 200 тысяч гривен также будут иметь выпускники, которые трудоустроились в учреждения здравоохранения на территориях возможных боевых действий. В то же время, действие программы не будет распространяться на Киевскую область и города областного значения — Запорожье, Николаев, Одессу, Харьков и Чернигов.

По словам Юлии Свириденко, решение направлено на усиление возможности медицинской системы и обеспечение учреждений здравоохранения необходимыми специалистами в регионах, где сохраняется повышенная нагрузка на систему здравоохранения и ощущается нехватка врачей разных специальностей.

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