Кабмін розширив виплати для молодих лікарів: хто може отримати 200 тисяч гривень

Уряд розширив програму одноразової виплати 200 тисяч гривень молодим лікарям, включивши до неї медиків, які працевлаштувалися на територіях можливих бойових дій.

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Кабінет Міністрів розширив перелік молодих лікарів, які можуть отримати від держави одноразову адресну допомогу у розмірі 200 тисяч гривень при працевлаштуванні.

Як повідомила прем’єр-міністерка Юлія Свириденко, відповідне рішення передбачає надання одноразової виплати випускникам медичних спеціальностей, які завершили інтернатуру в державних закладах вищої освіти та працевлаштувалися щонайменше на три роки до державних або комунальних закладів охорони здоров’я у громадах, де існує критична потреба в медичних працівниках.

Раніше програма поширювалася лише на молодих лікарів, які розпочинали роботу на територіях активних бойових дій та у сільській місцевості.

Тепер право на отримання 200 тисяч гривень також матимуть випускники, які працевлаштувалися до закладів охорони здоров’я на територіях можливих бойових дій. Водночас дія програми не поширюватиметься на Київську область та міста обласного значення — Запоріжжя, Миколаїв, Одесу, Харків і Чернігів.

За словами Юлії Свириденко, рішення спрямоване на посилення спроможності медичної системи та забезпечення закладів охорони здоров’я необхідними фахівцями в регіонах, де зберігається підвищене навантаження на систему охорони здоров’я та відчувається нестача лікарів різних спеціальностей.

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