Верховний Суд: після ліквідації учасника ТОВ без правонаступників його частка не враховується при визначенні результатів голосування

Верховний Суд розглянув спір щодо законності рішень загальних зборів ТОВ про звільнення директора та призначення нового керівника після ліквідації учасника товариства, якому належало 99,999 % статутного капіталу.

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У разі ліквідації учасника ТОВ (юридичної особи без правонаступників) правомочність загальних зборів ТОВ визначається без урахування частки ліквідованого учасника, а голоси решти учасників становлять 100 %. За аналогією закону (ст. 23 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», ст. 8 ЦК України) рішення про припинення повноважень виконавчого органу, ухвалене єдиним діючим учасником із міноритарною часткою, є правомірним і не може бути визнане недійсним з підстав недостатньої кількості голосів.

Такий висновок зробила колегія суддів Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду № 910/5717/23.

Обставини справи

Справа стосується оскарження (колишнім директором ТОВ) спірних рішень загальних зборів учасників, згідно з якими його звільнено та призначено нового керівника. Спірним є питання легітимності загальних зборів учасників ТОВ, оскільки, як стверджував позивач, компанія, яка володіла 99,999 % статутного капіталу ТОВ, ліквідована, відповідно, всі рішення, ухвалені на загальних зборах учасників, є недійсними.

Господарський суд відмовив у позові, мотивуючи це тим, що після ліквідації мажоритарного учасника його частка не враховується, а голос єдиного учасника компанії (0,001 %) автоматично становить 100 % для ухвалення рішень про звільнення директора. Апеляційний суд рішення суду першої інстанції скасував з ухваленням нового рішення – про задоволення позову.

Рішення КГС ВС

Переглядаючи справу, КГС ВС зазначив, що Закон України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» встановлює імперативний порядок визначення кількості голосів для ухвалення рішень загальними зборами та не допускає встановлення статутом іншого підходу до визначення кворуму, якщо він суперечить закону. У разі колізії між статутом і законом застосуванню підлягають норми закону.

Для подолання цієї правової невизначеності обґрунтованим є застосування аналогії закону (ст. 8 ЦК України). За аналогією підлягає застосуванню правило тієї ж статті 23 Закону, що «таке рішення приймається без врахування голосів учасника, який виключається». У разі ліквідації мажоритарного учасника (виключення його з реєстру) без правонаступництва його правоздатність припиняється, тому його голос не може враховуватися. Такий підхід відповідає загальним засадам розумності та справедливості цивільного законодавства з огляду на те, що діючий учасник, навіть володіючи міноритарною часткою (0,001 %, як у справі), має визначене законом право на участь в управлінні юридичною особою. Натомість директор є виконавчим органом, який здійснює поточне керівництво, і не є носієм корпоративних прав на управління товариством та суб'єктом корпоративних відносин.

КГС ВС погодився з висновком суду першої інстанції, що правомочність загальних зборів учасників визначається без урахування частки в статутному капіталі, яка належала ліквідованому учаснику, а голос іншого учасника (учасників) становить 100 %.

КГС ВС касаційну скаргу задовольнив, скасував постанову апеляційного суду та залишив без змін рішення суду першої інстанції.

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