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Математику хочуть зробити необов’язковою на НМТ, але Міносвіти категорично проти цього

15:47, 4 червня 2026
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МОН не підтримує законопроєкт, який пропонує перевести математику до переліку предметів на вибір з 2027 року.
Математику хочуть зробити необов’язковою на НМТ, але Міносвіти категорично проти цього
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Міністерство освіти і науки не підтримує законодавчу ініціативу, яка передбачає скорочення кількості предметів на національному мультипредметному тесті та переведення математики до переліку вибіркових дисциплін. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

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За словами міністра, уряд уже подав законопроєкт щодо умов вступної кампанії 2027 року, який зберігає чинну модель проведення НМТ. Водночас альтернативний законопроєкт, що пропонує змінити статус математики з обов’язкового предмета на вибірковий, у МОН категорично не підтримують.

Лісовий наголосив, що національний мультипредметний тест покликаний перевіряти базові компетентності вступників — уміння читати, писати та рахувати. Саме тому математика, на його переконання, має залишатися серед обов’язкових предметів.

«Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ — це абсурд, який не принесе жодних позитивних змін для країни», — зазначив міністр.

Дискусія навколо математики на НМТ активізувалася після початку основної сесії тестування, яка стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня. У соціальних мережах абітурієнти та батьки активно обговорюють складність цьогорічних завдань, зокрема з математики.

На тлі цих дискусій голова підкомітету з питань вищої освіти парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із групою з 50 народних депутатів зареєструвала альтернативний законопроєкт №15254-1. Документ пропонує зменшити кількість предметів НМТ у 2027 році та зробити математику необов’язковою.

Наразі НМТ проводиться за моделлю, яка діяла й торік. Вступники складають чотири предмети: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір — іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

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Міносвіти НМТ навчання освіта

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