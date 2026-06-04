Математику хочуть зробити необов’язковою на НМТ, але Міносвіти категорично проти цього

МОН не підтримує законопроєкт, який пропонує перевести математику до переліку предметів на вибір з 2027 року.

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Міністерство освіти і науки не підтримує законодавчу ініціативу, яка передбачає скорочення кількості предметів на національному мультипредметному тесті та переведення математики до переліку вибіркових дисциплін. Про це заявив міністр освіти і науки України Оксен Лісовий.

За словами міністра, уряд уже подав законопроєкт щодо умов вступної кампанії 2027 року, який зберігає чинну модель проведення НМТ. Водночас альтернативний законопроєкт, що пропонує змінити статус математики з обов’язкового предмета на вибірковий, у МОН категорично не підтримують.

Лісовий наголосив, що національний мультипредметний тест покликаний перевіряти базові компетентності вступників — уміння читати, писати та рахувати. Саме тому математика, на його переконання, має залишатися серед обов’язкових предметів.

«Скасування математики чи історії, вилучення їх з обов’язкових предметів НМТ — це абсурд, який не принесе жодних позитивних змін для країни», — зазначив міністр.

Дискусія навколо математики на НМТ активізувалася після початку основної сесії тестування, яка стартувала 20 травня і триватиме до 25 червня. У соціальних мережах абітурієнти та батьки активно обговорюють складність цьогорічних завдань, зокрема з математики.

На тлі цих дискусій голова підкомітету з питань вищої освіти парламентського комітету з питань освіти, науки та інновацій Юлія Гришина разом із групою з 50 народних депутатів зареєструвала альтернативний законопроєкт №15254-1. Документ пропонує зменшити кількість предметів НМТ у 2027 році та зробити математику необов’язковою.

Наразі НМТ проводиться за моделлю, яка діяла й торік. Вступники складають чотири предмети: українську мову, математику, історію України та один предмет на вибір — іноземну мову, біологію, географію, фізику, хімію або українську літературу.

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