Понад 2,2 тисячі одиниць зброї та більше мільйона набоїв – результати декларування у Києві

Від початку кампанії понад дві тисячі жителів столиці задекларували вогнепальну зброю та боєприпаси, отримавши право на їх законне зберігання.

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У Києві триває кампанія добровільного декларування зброї цивільними громадянами. Від початку її дії мешканці столиці задекларували понад 2,2 тисячі одиниць вогнепальної зброї та більше мільйона набоїв. Про це повідомили в поліції Києва.

Правоохоронці нагадали, що процедура дає можливість громадянам, які без відповідного дозволу зберігають або знайшли вогнепальну зброю чи боєприпаси, задекларувати їх та отримати право на законне володіння.

Офіційно добровільне декларування вогнепальної зброї та боєприпасів стартувало 24 листопада 2024 року. Відтоді до підрозділів поліції Києва звернулися понад 2 136 мешканців міста. За цей час вони задекларували 2 237 одиниць вогнепальної зброї та понад мільйон набоїв.

У поліції зазначили, що після проходження процедури громадяни протягом кількох годин отримують необхідні дозволи, які дають право законно зберігати зброю.

Для декларування необхідно повідомити про знайдену або наявну зброю за номером 102 або звернутися до територіального підрозділу поліції за місцем проживання. Після цього потрібно прибути до найближчого підрозділу поліції для проходження процедури або скористатися можливістю виїзду фахівців дозвільної служби за місцем проживання заявника.

Також необхідно підготувати паспорт громадянина України та реєстраційний номер облікової картки платника податків.

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