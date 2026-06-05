Более 2,2 тысячи единиц оружия и свыше миллиона патронов — итоги декларирования в Киеве

С начала кампании более двух тысяч жителей столицы задекларировали огнестрельное оружие и боеприпасы, получив право на их законное хранение.

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В Киеве продолжается кампания добровольного декларирования оружия гражданскими лицами. С начала ее действия жители столицы задекларировали более 2,2 тысячи единиц огнестрельного оружия и более миллиона патронов. Об этом сообщили в полиции Киева.

Правоохранители напомнили, что процедура дает возможность гражданам, которые без соответствующего разрешения хранят или нашли огнестрельное оружие или боеприпасы, задекларировать их и получить право на законное владение.

Официально добровольное декларирование огнестрельного оружия и боеприпасов стартовало 24 ноября 2024 года. С тех пор в подразделения полиции Киева обратились более 2 136 жителей города. За это время они задекларировали 2 237 единиц огнестрельного оружия и более миллиона патронов.

В полиции отметили, что после прохождения процедуры граждане в течение нескольких часов получают необходимые разрешения, дающие право законно хранить оружие.

Для декларирования необходимо сообщить о найденном или имеющемся оружии по номеру 102 или обратиться в территориальное подразделение полиции по месту жительства. После этого нужно прибыть в ближайшее подразделение полиции для прохождения процедуры или воспользоваться возможностью выезда специалистов разрешительной службы по месту жительства заявителя.

Также необходимо подготовить паспорт гражданина Украины и регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика.

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