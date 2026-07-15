Конституционный Суд рассматривает дело о праве на кассационное обжалование в административных судах

В КСУ обратились из-за отказа Верховного Суда открыть кассационное производство.

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Второй сенат КСУ на открытой части пленарного заседания в форме письменного производства рассмотрел дело по конституционной жалобе Дузенко Константина Анатольевича.

Судья-докладчик по делу Олег Первомайский отметил, что заявитель обратился в Конституционный Суд Украины с ходатайством проверить на соответствие частям первой, второй статьи 8, статье 22, части первой статьи 24, части первой статьи 55, пункту 8 части второй статьи 129 Конституции Украины подпункты «а», «в» пункта 2 части пятой статьи 328 Кодекса административного судопроизводства Украины.

Подпунктами «а», «в» пункта 2 части пятой статьи 328 Кодекса определено, что не подлежат кассационному обжалованию судебные решения по делам незначительной сложности и другим делам, рассмотренным по правилам упрощенного искового производства (кроме дел, которые в соответствии с Кодексом рассматриваются по правилам общего искового производства), кроме случаев, если:

«а) кассационная жалоба касается вопроса права, имеющего фундаментальное значение для формирования единой правоприменительной практики»;

«в) дело представляет значительный общественный интерес или имеет исключительное значение для участника дела, подающего кассационную жалобу».

Из содержания конституционной жалобы и приложенных к ней материалов следует следующее. Верховный Суд определением от 9 марта 2026 года отказал Дузенко К.А. в открытии производства по его кассационной жалобе на решение Запорожского окружного административного суда от 19 августа 2025 года и постановление Третьего апелляционного административного суда от 8 января 2026 года по делу по иску Дузенко К.А. к Коммунарскому районному территориальному центру комплектования и социальной поддержки г. Запорожья о признании противоправным бездействия, обязании совершить действия.

Верховный Суд мотивировал отказ тем, что «заявитель» не представил каких-либо доказательств в подтверждение обстоятельств, определенных пунктом 2 части пятой статьи 328 Кодекса.

По мнению субъекта права на конституционную жалобу, оспариваемые положения Кодекса, примененные в окончательном судебном решении по его делу, нарушают право на судебную защиту и не обеспечивают «достаточного уровня правовой определенности для реализации права, гарантированного частью первой статьи 55 Конституции Украины».

Исследовав материалы дела, Суд перешел к закрытой части пленарного заседания.

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