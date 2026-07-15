ВККС установила результаты спецпроверки 69 кандидатов на должности судей в местных админсудах
На заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины установлены результаты специальной проверки 69 кандидатов на должности судей в местных административных судах в рамках отбора, объявленного Комиссией 11 декабря 2024 года.
По результатам специальной проверки 14 июля Комиссией не получена информация, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи местного суда, в отношении:
Антонюк Виктории Владимировны;
Бевзы Николая Александровича;
Билыка Сергея Александровича;
Волковой Анны Николаевны;
Гаврилюк Ирины Сергеевны;
Галушко Ольги Игоревны;
Гамор Наталии Викторовны;
Глазковой Анастасии Олеговны;
Гончарука Анатолия Николаевича;
Гусаровой Анастасии Владимировны;
Жуковой Валерии Игоревны;
Каблака Тараса Петровича;
Карплюк Алёны Игоревны;
Кикиш Софии-Марии Руслановны;
Ковчи Аттилы Ласловича;
Козакевича Алексея Сергеевича;
Колесник Марины Петровны;
Кормыча Бориса Анатольевича;
Кулавы Марины Игоревны;
Ловецкой Татьяны Васильевны;
Мурадлы Айтадж Идрис кызы;
Овчаренко Михаила Борисовича;
Озерского Эдуарда Эдуардовича;
Пашковского Сергея Мироновича;
Петриченко Юлии Павловны;
Пидоненко Дениса Анатольевича;
Прос Юлии Валерьевны;
Ращенко Евгения Николаевича;
Розлуцкого Андрея Николаевича;
Романской Олеси Сергеевны;
Садового Ростислава Николаевича;
Свириды Наталии Павловны;
Серёгина Святослава Васильевича;
Тарасенко Виталия Игоревича;
Тюфтия Юрия Вячеславовича;
Усенок Юлии Олеговны;
Филоненко Алексея Витальевича;
Фоменко Игоря Ивановича;
Ходоровской Марины Олеговны;
Хомутовской Александры Александровны;
Черныша Евгения Николаевича;
Чудака Виталия Николаевича;
Шульги Леси Михайловны;
Шунькиной Наталии Александровны;
Якубовича Юрия Петровича;
Якуты Игоря Александровича;
Якушева Романа Сергеевича.
Учесть во время собеседований с победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов информацию, полученную по результатам специальной проверки, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи местного суда, в отношении:
Авдошина Никиты Сергеевича;
Василевской Антонины Станиславовны;
Даньковой Евгении Николаевны;
Дворянин Ирины Юрьевны;
Довгополова Артёма Александровича;
Заболотной Галины Игоревны;
Капацын Екатерины Сергеевны;
Кириллова Никиты Сергеевича;
Коломацкой Елены Сергеевны;
Кувшинова Алексея Дмитриевича;
Кучмы Дианы Николаевны;
Лавровой Виктории Владимировны;
Леонтиюк Илоны Ивановны;
Москаля Игоря Александровича;
Омельченко Андрея Владимировича;
Перевертака Владимира Валентиновича;
Садовского Маркияна Васильевича;
Скляр Людмилы Ярославовны;
Смокина Павла Александровича;
Стусенко Юлии Анатольевны;
Швец Наталии Алексановны.
Признать не соответствующим требованиям к кандидату на должность судьи местного суда и прекратить участие в отборе Берзиня Сергея Людвиговича.
ВККС напомнила, что 1 апреля 2026 года Комиссия утвердила общие результаты квалификационного экзамена по специализации местного административного суда, сданного кандидатами на должность судьи местного суда и судьями, которые выразили намерение быть переведёнными в другие местные суды. 263 кандидата на должность судьи местного административного суда, набравшие проходной балл квалификационного экзамена, были допущены к специальной проверке.
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