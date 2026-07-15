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ВККС установила результаты спецпроверки 69 кандидатов на должности судей в местных админсудах

17:22, 15 июля 2026
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По результатам специальной проверки Комиссией не получена информация, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи местного суда, в отношении 47 лиц.
ВККС установила результаты спецпроверки 69 кандидатов на должности судей в местных админсудах
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На заседании коллегии Высшей квалификационной комиссии судей Украины установлены результаты специальной проверки 69 кандидатов на должности судей в местных административных судах в рамках отбора, объявленного Комиссией 11 декабря 2024 года.

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По результатам специальной проверки 14 июля Комиссией не получена информация, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи местного суда, в отношении:

Антонюк Виктории Владимировны;

Бевзы Николая Александровича;

Билыка Сергея Александровича;

Волковой Анны Николаевны;

Гаврилюк Ирины Сергеевны;

Галушко Ольги Игоревны;

Гамор Наталии Викторовны;

Глазковой Анастасии Олеговны;

Гончарука Анатолия Николаевича;

Гусаровой Анастасии Владимировны;

Жуковой Валерии Игоревны;

Каблака Тараса Петровича;

Карплюк Алёны Игоревны;

Кикиш Софии-Марии Руслановны;

Ковчи Аттилы Ласловича;

Козакевича Алексея Сергеевича;

Колесник Марины Петровны;

Кормыча Бориса Анатольевича;

Кулавы Марины Игоревны;

Ловецкой Татьяны Васильевны;

Мурадлы Айтадж Идрис кызы;

Овчаренко Михаила Борисовича;

Озерского Эдуарда Эдуардовича;

Пашковского Сергея Мироновича;

Петриченко Юлии Павловны;

Пидоненко Дениса Анатольевича;

Прос Юлии Валерьевны;

Ращенко Евгения Николаевича;

Розлуцкого Андрея Николаевича;

Романской Олеси Сергеевны;

Садового Ростислава Николаевича;

Свириды Наталии Павловны;

Серёгина Святослава Васильевича;

Тарасенко Виталия Игоревича;

Тюфтия Юрия Вячеславовича;

Усенок Юлии Олеговны;

Филоненко Алексея Витальевича;

Фоменко Игоря Ивановича;

Ходоровской Марины Олеговны;

Хомутовской Александры Александровны;

Черныша Евгения Николаевича;

Чудака Виталия Николаевича;

Шульги Леси Михайловны;

Шунькиной Наталии Александровны;

Якубовича Юрия Петровича;

Якуты Игоря Александровича;

Якушева Романа Сергеевича.

Учесть во время собеседований с победителями конкурса на занятие вакантных должностей судей местных судов информацию, полученную по результатам специальной проверки, которая может свидетельствовать о несоответствии требованиям к кандидату на должность судьи местного суда, в отношении:

Авдошина Никиты Сергеевича;

Василевской Антонины Станиславовны;

Даньковой Евгении Николаевны;

Дворянин Ирины Юрьевны;

Довгополова Артёма Александровича;

Заболотной Галины Игоревны;

Капацын Екатерины Сергеевны;

Кириллова Никиты Сергеевича;

Коломацкой Елены Сергеевны;

Кувшинова Алексея Дмитриевича;

Кучмы Дианы Николаевны;

Лавровой Виктории Владимировны;

Леонтиюк Илоны Ивановны;

Москаля Игоря Александровича;

Омельченко Андрея Владимировича;

Перевертака Владимира Валентиновича;

Садовского Маркияна Васильевича;

Скляр Людмилы Ярославовны;

Смокина Павла Александровича;

Стусенко Юлии Анатольевны;

Швец Наталии Алексановны.

Признать не соответствующим требованиям к кандидату на должность судьи местного суда и прекратить участие в отборе Берзиня Сергея Людвиговича.

ВККС напомнила, что 1 апреля 2026 года Комиссия утвердила общие результаты квалификационного экзамена по специализации местного административного суда, сданного кандидатами на должность судьи местного суда и судьями, которые выразили намерение быть переведёнными в другие местные суды. 263 кандидата на должность судьи местного административного суда, набравшие проходной балл квалификационного экзамена, были допущены к специальной проверке.

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судья ВККС

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