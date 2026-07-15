Конституційний Суд розглядає справу щодо права на касаційне оскарження в адмінсудах

До КСУ звернулися через відмову Верховного Суду відкрити касаційне провадження.

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Другий сенат КСУ на відкритій частині пленарного засідання у формі письмового провадження розглянув справу за конституційною скаргою Дузенка Костянтина Анатолійовича.

Суддя-доповідач у справі Олег Первомайський зазначив, що заявник звернувся до Конституційного Суду України із клопотанням перевірити на відповідність частинам першій, другій статті 8, статті 22, частині першій статті 24, частині першій статті 55, пункту 8 частини другої статті 129 Конституції України підпункти «а», «в» пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу адміністративного судочинства України.

Підпунктами «а», «в» пункту 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу визначено, що не підлягають касаційному оскарженню судові рішення у справах незначної складності та інших справах, розглянутих за правилами спрощеного позовного провадження (крім справ, які відповідно до Кодексу розглядаються за правилами загального позовного провадження), крім випадків, якщо:

«а) касаційна скарга стосується питання права, яке має фундаментальне значення для формування єдиної правозастосовчої практики»;

«в) справа становить значний суспільний інтерес або має виняткове значення для учасника справи, який подає касаційну скаргу».

Зі змісту конституційної скарги та долучених до неї матеріалів убачається наступне. Верховний Суд ухвалою від 9 березня 2026 року відмовив Дузенку К.А. у відкритті провадження за його касаційною скаргою на рішення Запорізького окружного адміністративного суду від 19 серпня 2025 року та постанову Третього апеляційного адміністративного суду від 8 січня 2026 року у справі за позовом Дузенка К.А. до Комунарського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки м. Запоріжжя про визнання протиправною бездіяльності, зобов’язання вчинити дії.

Верховний Суд мотивував відмову тим, що «заявник» не надав будь-яких доказів на підтвердження обставин, визначених пунктом 2 частини п’ятої статті 328 Кодексу.

На думку суб’єкта права на конституційну скаргу, оспорювані приписи Кодексу, застосовані в остаточному судовому рішенні в його справі, порушують право на судовий захист та не забезпечують «достатнього рівня правової визначеності для реалізації права, гарантованого частиною першою статті 55 Конституції України».

Дослідивши матеріали справи, Суд перейшов до закритої частини пленарного засідання.

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