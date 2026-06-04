Оксен Лисовой прокомментировал слухи о своей отставке с должности главы МОН

Министр образования прокомментировал информацию о возможном рассмотрении вопроса о его увольнении в Раде.

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Министр образования и науки Оксен Лисовой заявил, что не получал никакой информации о возможном увольнении с должности и не имел соответствующих разговоров по этому поводу.

Об этом он сообщил журналистам, комментируя информацию, распространяемую в СМИ и социальных сетях.

«Я не знаю о постановлении о моем увольнении, со мной не было никаких разговоров по этому поводу. Только что разговаривали с Премьер-министром. Не знаю ничего о постановлении о моем увольнении», — отметил Лисовой.

Накануне депутат Верховной Рады заявил, что на 9 июня в повестку дня поставили неизвестный кадровый вопрос. В частности, он отметил, что профильным комитетом указан комитет ВРУ по вопросам образования.

В то же время депутат заметил, что единственная должность, по которой этот Комитет может выносить кадровые решения на голосование Парламента, — это должность Министра образования. В этом контексте он добавил, что слухи об отставке Лисового ходили, в том числе во время последней пленарной недели.

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