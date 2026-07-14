Руководителей научных учреждений будут оценивать по результатам работы и ограничат сроки пребывания в должности: что готовит Рада

В Украине изменят правила работы государственных научных учреждений: что предусматривает законопроект, который готовят ко второму чтению.

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В Украине могут изменить подходы к управлению государственными научными учреждениями. Законопроект № 10424, предусматривающий введение целевых показателей деятельности руководителей, обязательное стратегическое планирование и новые механизмы оценки эффективности работы научных учреждений, рассмотрели на заседании подкомитета по вопросам науки и инноваций Комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

В заседании приняли участие народные депутаты Украины – члены Комитета, представители центральных органов исполнительной власти, Национальной академии наук Украины, отраслевых академий наук и общественных объединений.

Во время заседания участники обсудили дополнительные предложения народных депутатов к сравнительной таблице законопроекта № 10424, подготовленного ко второму чтению, а также рассмотрели его редакцию, подготовленную к рассмотрению парламентом.

По результатам рассмотрения члены Комитета поддержали включение в сравнительную таблицу дополнительных предложений, внесенных народными депутатами Украины – членами Комитета. Кроме того, подкомитет рекомендовал Комитету по вопросам образования, науки и инноваций внести на рассмотрение Верховной Рады предложение о принятии законопроекта № 10424 во втором чтении и в целом.

Что предусматривает законопроект № 10424?

Законопроект предлагает внедрить новые подходы к управлению государственными научными учреждениями. Его главная цель – сделать работу руководителей более прозрачной, подотчетной и ориентированной на достижение конкретных результатов.

Документ предусматривает, что каждый руководитель государственного научного учреждения будет работать по четко определенным целям и показателям эффективности, которые будут закреплены в его контракте. Основой для этого станет стратегический план развития учреждения, в котором будут определены его приоритеты, задачи и ожидаемые результаты. Ежегодно руководитель будет отчитываться о выполнении этих планов.

Авторы законопроекта отмечают, что действующее законодательство не предусматривает механизма оценки работы руководителей научных учреждений. Из-за этого сложно объективно определить эффективность их деятельности. Введение системы целевых показателей должно обеспечить прозрачные критерии оценки, снизить риски необоснованного давления со стороны органов управления и одновременно усилить ответственность руководителей за результаты работы учреждений.

Законопроект также предусматривает, что кандидат на должность руководителя будет представлять собственное видение развития научного учреждения еще во время конкурсного отбора. В случае победы именно предложенная им программа развития станет основой для определения целевых показателей его работы.

Кроме того, документ предлагает установить предельный срок пребывания на руководящих должностях в одном государственном научном учреждении – не более 10 лет в общей сложности. Это правило будет распространяться и на случаи, когда учреждение меняет название или проходит реорганизацию, чтобы исключить возможность обхода законодательных ограничений.

Среди других нововведений – законодательное определение стратегического плана развития научного учреждения, урегулирование порядка подготовки и представления ежегодных отчетов руководителей, определение особенностей назначения руководителей в период действия военного положения, а также создание условий для обновления руководящего состава и привлечения молодых ученых к управлению учреждениями.

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