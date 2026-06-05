  1. Публікації
  2. / Судова практика

Верховний Суд не погодився з ТЦК: щомісячна допомога ветеранам не є зарплатою

09:03, 5 червня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ТЦК та СП не можуть блокувати виплати щомісячної грошової допомоги військовим, прирівнюючи її до зарплати і обмежуючи ветеранів у строках звернення до суду.
Верховний Суд не погодився з ТЦК: щомісячна допомога ветеранам не є зарплатою
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Для української правової системи захист прав військовослужбовців, звільнених зі служби за станом здоров’я, є не лише питанням законності, а й елементом національної безпеки та соціального контракту. Проте на практиці ветерани часто стикаються з процесуальними перепонами, зокрема — з відмовами у розгляді позовів через нібито пропущений строк звернення до суду.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Верховний Суд став на бік звільненого військового у спорі про належні виплати. У рішенні у справі № 260/3723/24 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визначив, що не всі виплати військовослужбовцям можна прирівнювати до грошового забезпечення, а також окреслив підхід до застосування строків звернення до суду. Позиція може стати орієнтиром для тисяч ветеранів, які оскаржують відмову у виплатах після звільнення зі служби за станом здоров’я.

Суть конфлікту

Позивач був звільнений з військової служби за станом здоров’я у жовтні 2023 року без права на пенсію. Відповідно до законодавства, він мав право на отримання щомісячної грошової допомоги протягом року після звільнення. Проте військове керівництво ТЦК та СП не здійснило відповідних виплат.

У червні 2024 року ветеран звернувся до суду з вимогами визнати бездіяльність ТЦК протиправною, зобов’язати виплатити заборгованість з жовтня 2023 по травень 2024 року, нарахувати допомогу на майбутні періоди та стягнути моральну шкоду.

Закарпатський окружний та Восьмий апеляційний адміністративний суди залишили позов без розгляду. Суди прирівняли щомісячну допомогу до заробітної плати. Відтак, на їхню думку, мав застосовуватися тримісячний строк звернення до суду, передбачений статтею 233 Кодексу законів про працю України, який обчислюється з моменту отримання працівником повідомлення про нараховані та виплачені при звільненні суми.

Суди вказали, що строк почався з дня звільнення, а саме  з 05.10.2023, а оскільки позов подано у червні 2024, то ветеран спізнився зі зверненням до суду.

Соціальна природа виплати

Верховний Суд не погодився з висновками попередніх інстанцій та вказав на неправильне застосування норм права. ВС зазначив, що спірна виплата має не характер грошового забезпечення чи заробітної плати, а є державною соціальною гарантією для військовослужбовців, які втратили здоров’я під час служби.

ВС звернув увагу, що така допомога регулюється спеціальним законодавством — Законом України № 2262-XII та постановою Кабінету Міністрів № 393. Тому до цих правовідносин не можуть застосовуватися положення Кодексу законів про працю щодо тримісячного строку звернення до суду. Натомість діє загальний шестимісячний строк, передбачений Кодексом адміністративного судочинства.

Окремо ВС підкреслив, що виплата має періодичний характер, оскільки держава зобов’язана здійснювати її щомісячно протягом року після звільнення військовослужбовця. Відтак строк звернення до суду не може обчислюватися одноразово від дати звільнення для всього періоду таких виплат.

Також Верховний Суд врахував, що про остаточну відмову у виплаті позивач дізнався лише після отримання листа від ТЦК у травні 2024 року, що має значення для визначення моменту, з якого особа фактично усвідомила порушення своїх прав.

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

У своєму рішенні Суд розмежував грошове забезпечення військовослужбовців та соціальні виплати, пов’язані зі звільненням за станом здоров’я. ВС дійшов висновку, що щомісячна допомога таким особам не є заробітною платою чи оплатою праці, а належить до державних соціальних гарантій.

Суд також наголосив, що до спорів щодо таких виплат застосовується шестимісячний строк звернення до адміністративного суду, встановлений Кодексом адміністративного судочинства України, а не тримісячний строк, передбачений трудовим законодавством.

Рішення може мати значення для інших спорів, пов’язаних із соціальними гарантіями військовослужбовців, звільнених зі служби за станом здоров’я, та порядком захисту їхніх прав у суді.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд зарплата ветерани судова практика ТЦК

Читайте також

Виступ Генерального прокурора Руслана Кравченка на Ministerial Dialogue Group

Стрічка новин

Блоги

Публікації

Верховний Суд не погодився з ТЦК: щомісячна допомога ветеранам не є зарплатою

ТЦК та СП не можуть блокувати виплати щомісячної грошової допомоги військовим, прирівнюючи її до зарплати і обмежуючи ветеранів у строках звернення до суду.

Реформа позасудових спорів під питанням: законопроєкт потребує доопрацювання

В Україні пропонують запустити систему альтернативного врегулювання споживчих конфліктів, однак у чинній редакції законопроєкт потребує доопрацювання.

Судові ухвали можуть закрити в реєстрі на рік: Рада поставила на паузу спірну реформу

Законопроєкт, який змінює правила публікації судових рішень з міркувань безпеки, не отримав підтримки в профільному комітеті.

Дитина подала в суд на рідну матір через домашнє насильство: Верховний Суд вирішив позбавити її батьківських прав

Верховний Суд підтвердив, що системне домашнє насильство, перешкоджання навчанню та ігнорування інтересів дитини можуть бути підставою для позбавлення батьківських прав.

Конституційний Суд відкрив провадження у справі щодо правил кваліфікаційного оцінювання: колегія чи пленарний склад

Конституційний Суд України відкрив провадження у справі, що може змінити систему кваліфікаційного оцінювання суддів після перегляду підходів ВП ВС і поставити під сумнів процедури ВККС.

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]