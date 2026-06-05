Верховний Суд не погодився з ТЦК: щомісячна допомога ветеранам не є зарплатою

ТЦК та СП не можуть блокувати виплати щомісячної грошової допомоги військовим, прирівнюючи її до зарплати і обмежуючи ветеранів у строках звернення до суду.

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Для української правової системи захист прав військовослужбовців, звільнених зі служби за станом здоров’я, є не лише питанням законності, а й елементом національної безпеки та соціального контракту. Проте на практиці ветерани часто стикаються з процесуальними перепонами, зокрема — з відмовами у розгляді позовів через нібито пропущений строк звернення до суду.

Верховний Суд став на бік звільненого військового у спорі про належні виплати. У рішенні у справі № 260/3723/24 Верховний Суд у складі колегії суддів Касаційного адміністративного суду визначив, що не всі виплати військовослужбовцям можна прирівнювати до грошового забезпечення, а також окреслив підхід до застосування строків звернення до суду. Позиція може стати орієнтиром для тисяч ветеранів, які оскаржують відмову у виплатах після звільнення зі служби за станом здоров’я.

Суть конфлікту

Позивач був звільнений з військової служби за станом здоров’я у жовтні 2023 року без права на пенсію. Відповідно до законодавства, він мав право на отримання щомісячної грошової допомоги протягом року після звільнення. Проте військове керівництво ТЦК та СП не здійснило відповідних виплат.

У червні 2024 року ветеран звернувся до суду з вимогами визнати бездіяльність ТЦК протиправною, зобов’язати виплатити заборгованість з жовтня 2023 по травень 2024 року, нарахувати допомогу на майбутні періоди та стягнути моральну шкоду.

Закарпатський окружний та Восьмий апеляційний адміністративний суди залишили позов без розгляду. Суди прирівняли щомісячну допомогу до заробітної плати. Відтак, на їхню думку, мав застосовуватися тримісячний строк звернення до суду, передбачений статтею 233 Кодексу законів про працю України, який обчислюється з моменту отримання працівником повідомлення про нараховані та виплачені при звільненні суми.

Суди вказали, що строк почався з дня звільнення, а саме з 05.10.2023, а оскільки позов подано у червні 2024, то ветеран спізнився зі зверненням до суду.

Соціальна природа виплати

Верховний Суд не погодився з висновками попередніх інстанцій та вказав на неправильне застосування норм права. ВС зазначив, що спірна виплата має не характер грошового забезпечення чи заробітної плати, а є державною соціальною гарантією для військовослужбовців, які втратили здоров’я під час служби.

ВС звернув увагу, що така допомога регулюється спеціальним законодавством — Законом України № 2262-XII та постановою Кабінету Міністрів № 393. Тому до цих правовідносин не можуть застосовуватися положення Кодексу законів про працю щодо тримісячного строку звернення до суду. Натомість діє загальний шестимісячний строк, передбачений Кодексом адміністративного судочинства.

Окремо ВС підкреслив, що виплата має періодичний характер, оскільки держава зобов’язана здійснювати її щомісячно протягом року після звільнення військовослужбовця. Відтак строк звернення до суду не може обчислюватися одноразово від дати звільнення для всього періоду таких виплат.

Також Верховний Суд врахував, що про остаточну відмову у виплаті позивач дізнався лише після отримання листа від ТЦК у травні 2024 року, що має значення для визначення моменту, з якого особа фактично усвідомила порушення своїх прав.

Верховний Суд скасував рішення судів попередніх інстанцій та направив справу на новий розгляд до суду першої інстанції.

У своєму рішенні Суд розмежував грошове забезпечення військовослужбовців та соціальні виплати, пов’язані зі звільненням за станом здоров’я. ВС дійшов висновку, що щомісячна допомога таким особам не є заробітною платою чи оплатою праці, а належить до державних соціальних гарантій.

Суд також наголосив, що до спорів щодо таких виплат застосовується шестимісячний строк звернення до адміністративного суду, встановлений Кодексом адміністративного судочинства України, а не тримісячний строк, передбачений трудовим законодавством.

Рішення може мати значення для інших спорів, пов’язаних із соціальними гарантіями військовослужбовців, звільнених зі служби за станом здоров’я, та порядком захисту їхніх прав у суді.

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