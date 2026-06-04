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На Вінниччині чоловік через ревнощі протаранив авто колишньої з трьома дітьми всередині

16:49, 4 червня 2026
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Своєї вини чоловік не визнав.
На Вінниччині чоловік через ревнощі протаранив авто колишньої з трьома дітьми всередині
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Жителя Вінниччини, який навмисно влаштував ДТП, засудили до 12 років позбавлення волі. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди постраждали п’ятеро людей, з них троє – підлітки. Про це повідомили в Офісі Генерального прокурора.

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У суді прокурори довели, що чоловік тривалий час конфліктував із колишньою співмешканкою через ревнощі та неодноразово погрожував їй. Зокрема, він заявляв, що спровокує аварію, коли жінка перебуватиме за кермом автомобіля.

За даними слідства, у травні 2024 року потерпіла везла до школи свою 14-річну доньку та двох знайомих підлітків віком 15 і 17 років. Також в автомобілі перебував 60-річний чоловік.

Реалізуючи свої погрози, обвинувачений на власному автомобілі навмисно врізався у бік транспортного засобу жінки. Внаслідок удару автомобіль з’їхав з дороги та перекинувся.

У результаті ДТП водійка та четверо пасажирів отримали тілесні ушкодження різного ступеня тяжкості.

В ОГП зазначили, що після проведення комплексу судових експертиз, які підтвердили версію про замах на вбивство, у листопаді 2025 року чоловікові повідомили про підозру.

Суд призначив йому покарання у вигляді 12 років позбавлення волі. Під час досудового розслідування та судового розгляду він перебував під вартою.

Варто зазначити, що своєї вини чоловік не визнав.

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