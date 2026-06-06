Студент подав заяву на відстрочку поштою, а ТЦК відмовився її розглядати: рішення суду

Одеський окружний адміністративний суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК, який не розглянув заяву студента про відстрочку від мобілізації, надіслану поштою.

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Одеський окружний адміністративний суд розглянув справу № 420/21786/25 щодо оскарження бездіяльності територіального центру комплектування та соціальної підтримки, який не розглянув заяву військовозобов’язаного про надання відстрочки від призову під час мобілізації. Суду належало з’ясувати, чи мав право ТЦК залишити заяву без розгляду через те, що вона була подана поштовим зв’язком, а не під час особистого відвідування центру комплектування.

Обставини справи

Позивач перебуває на військовому обліку та навчається у закладі вищої освіти за денною формою навчання. Наприкінці травня 2025 року він направив до територіального центру комплектування та соціальної підтримки заяву про надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації разом із документами, які, на його думку, підтверджували наявність відповідних підстав. До заяви були додані довідки з навчального закладу, відомості з Єдиної державної електронної бази з питань освіти, витяг із наказу про зарахування та копія військово-облікового документа. Заява була надіслана цінним листом з описом вкладення та отримана уповноваженою особою ТЦК.

Після отримання документів ТЦК листом повідомив заявника, що його звернення не розглядалося. Підставою було зазначено недотримання порядку подання документів, оскільки, на думку відповідача, військовозобов’язаний мав особисто подати заяву та пред’явити військово-обліковий документ. У листі також було запропоновано особисто з’явитися до ТЦК із підтвердними документами для реалізації права на відстрочку. При цьому рішення про надання відстрочки або про відмову в її наданні комісією не приймалося.

Вважаючи, що ТЦК безпідставно не розглянув його заяву та не ухвалив передбачене законом рішення, заявник звернувся до адміністративного суду з позовом про визнання такої бездіяльності протиправною та зобов’язання розглянути подану заяву по суті.

Позиція та висновки суду

Суд зазначив, що законодавством передбачено право військовозобов’язаного звернутися із заявою про надання відстрочки від призову під час мобілізації, а комісія, утворена при районному (міському) ТЦК та СП, зобов’язана розглянути отримані заяву та документи, перевірити наявність законних підстав для відстрочки та ухвалити рішення про її надання або відмову в наданні. Таке рішення має оформлюватися протоколом, а заявник повинен бути повідомлений про результати розгляду.

Дослідивши норми Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів № 560, суд дійшов висновку, що на момент звернення позивача цей нормативний акт не визначав конкретного способу подання документів для отримання відстрочки та не містив вимоги про обов’язкове особисте прибуття до ТЦК для подання заяви. Суд наголосив, що поняття «особисто подати» не є тотожним поняттю «особисто прибути». При цьому відповідач не заперечував, що заява була направлена саме заявником і фактично отримана уповноваженими особами ТЦК.

Суд також звернув увагу, що особиста присутність військовозобов’язаного відповідно до положень Порядку організації та ведення військового обліку необхідна у випадках, прямо передбачених законодавством, зокрема під час взяття на військовий облік. Натомість вимоги щодо обов’язкового особистого прибуття для подання документів на відстрочку нормативними актами не встановлені.

На переконання суду, направивши заяву та підтвердні документи поштовим зв’язком, заявник дотримався процедури особистого подання документів. Тому доводи відповідача про неналежний спосіб звернення були відхилені.

Одеський окружний адміністративний суд підкреслив, що після отримання заяви ТЦК був зобов’язаний розглянути її по суті та прийняти рішення про надання відстрочки або мотивовану відмову. Надісланий заявнику лист мав виключно інформаційний характер і не свідчив про вирішення питання по суті. Суд зазначив, що суб’єкт владних повноважень не може утримуватися від прийняття рішення з питання, віднесеного до його виключної компетенції.

Суд дійшов висновку, що відсутність належним чином оформленого рішення про надання відстрочки або мотивованої відмови в її наданні свідчить про протиправну бездіяльність територіального центру комплектування та соціальної підтримки. У зв’язку з цим позов було задоволено. Суд визнав протиправною бездіяльність ТЦК щодо нерозгляду заяви про відстрочку та зобов’язав розглянути подану заяву і за результатами такого розгляду ухвалити відповідне рішення відповідно до вимог Порядку № 560.

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