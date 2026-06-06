Студент подал заявление на отсрочку по почте, а ТЦК отказался его рассматривать: решение суда

Одесский окружной административный суд признал противоправным бездействие ТЦК, который не рассмотрел заявление студента об отсрочке от мобилизации, направленное по почте.

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Одеський окружний адміністративний суд рассмотрел дело № 420/21786/25 об обжаловании бездействия территориального центра комплектования и социальной поддержки, который не рассмотрел заявление военнообязанного о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации. Суду предстояло выяснить, имел ли право ТЦК оставить заявление без рассмотрения из-за того, что оно было подано почтовой связью, а не во время личного посещения центра комплектования.

Обстоятельства дела

Истец состоит на воинском учете и обучается в учреждении высшего образования по дневной форме обучения. В конце мая 2025 года он направил в территориальный центр комплектования и социальной поддержки заявление о предоставлении отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации вместе с документами, которые, по его мнению, подтверждали наличие соответствующих оснований. К заявлению были приложены справки из учебного заведения, сведения из Единой государственной электронной базы по вопросам образования, выписка из приказа о зачислении и копия военно-учетного документа. Заявление было направлено ценным письмом с описью вложения и получено уполномоченным лицом ТЦК.

После получения документов ТЦК письмом сообщил заявителю, что его обращение не рассматривалось. Основанием было указано несоблюдение порядка подачи документов, поскольку, по мнению ответчика, военнообязанный должен был лично подать заявление и предъявить военно-учетный документ. В письме также было предложено лично явиться в ТЦК с подтверждающими документами для реализации права на отсрочку. При этом решение о предоставлении отсрочки или об отказе в ее предоставлении комиссией не принималось.

Считая, что ТЦК безосновательно не рассмотрел его заявление и не принял предусмотренное законом решение, заявитель обратился в административный суд с иском о признании такого бездействия противоправным и об обязании рассмотреть поданное заявление по существу.

Позиция и выводы суда

Суд отметил, что законодательством предусмотрено право военнообязанного обратиться с заявлением о предоставлении отсрочки от призыва во время мобилизации, а комиссия, созданная при районном (городском) ТЦК и СП, обязана рассмотреть полученные заявление и документы, проверить наличие законных оснований для отсрочки и принять решение о ее предоставлении либо об отказе в предоставлении. Такое решение должно оформляться протоколом, а заявитель должен быть уведомлен о результатах рассмотрения.

Исследовав нормы Порядка проведения призыва граждан на военную службу во время мобилизации, утвержденного постановлением Кабинета Министров № 560, суд пришел к выводу, что на момент обращения истца этот нормативный акт не определял конкретного способа подачи документов для получения отсрочки и не содержал требования об обязательном личном прибытии в ТЦК для подачи заявления. Суд подчеркнул, что понятие «лично подать» не является тождественным понятию «лично прибыть». При этом ответчик не отрицал, что заявление было направлено именно заявителем и фактически получено уполномоченными лицами ТЦК.

Суд также обратил внимание, что личное присутствие военнообязанного в соответствии с положениями Порядка организации и ведения воинского учета необходимо в случаях, прямо предусмотренных законодательством, в частности при постановке на воинский учет. В то же время требования об обязательном личном прибытии для подачи документов на отсрочку нормативными актами не установлены.

По убеждению суда, направив заявление и подтверждающие документы почтовой связью, заявитель соблюдал процедуру личной подачи документов. Поэтому доводы ответчика о ненадлежащем способе обращения были отклонены.

Одесский окружной административный суд подчеркнул, что после получения заявления ТЦК был обязан рассмотреть его по существу и принять решение о предоставлении отсрочки либо мотивированный отказ. Направленное заявителю письмо носило исключительно информационный характер и не свидетельствовало о решении вопроса по существу. Суд отметил, что субъект властных полномочий не может воздерживаться от принятия решения по вопросу, отнесенному к его исключительной компетенции.

Суд пришел к выводу, что отсутствие надлежащим образом оформленного решения о предоставлении отсрочки либо мотивированного отказа в ее предоставлении свидетельствует о противоправном бездействии территориального центра комплектования и социальной поддержки. В связи с этим иск был удовлетворен. Суд признал противоправным бездействие ТЦК относительно нерассмотрения заявления об отсрочке и обязал рассмотреть поданное заявление и по результатам такого рассмотрения принять соответствующее решение в соответствии с требованиями Порядка № 560.

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