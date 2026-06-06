Со стороны Беларуси возможны провокации против Киева и запада Украины — представитель Государственной пограничной службы Андрей Демченко.

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Украина должна быть готова к наихудшим сценариям на границе с Беларусью и усиливать меры безопасности из-за риска возможных провокаций. Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

По его словам, в настоящее время признаков формирования ударных группировок или сосредоточения белорусских войск вблизи украинской границы не наблюдается. Вместе с тем Украина должна учитывать все потенциальные угрозы на этом направлении.

«Украина должна готовиться к наихудшим сценариям на этом направлении», — подчеркнул Демченко на брифинге в Media Center Ukraine.

Представитель ГПСУ также сообщил об изменении тактики воздушных атак РФ. По его словам, всё больше российских беспилотников во время массированных ударов используют воздушное пространство Беларуси.

«Большинство дронов, которые Россия запускает для массированных атак по Украине, заходят на территорию Беларуси и движутся по её территории, чтобы в дальнейшем залететь в Украину. Фиксируется увеличение использования такой тактики», — отметил полковник Демченко.

Он добавил, что Россия продолжает пытаться втянуть Беларусь в войну против Украины, однако в настоящее время непосредственных признаков подготовки наступательных действий с белорусского направления нет.

В Государственной пограничной службе подчёркивают, что ситуация на границе находится под постоянным контролем, а украинские силы обороны готовы реагировать на любые угрозы.

Как известно, Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает возможность новых атак по направлению Беларуси и Брянской области РФ на север Украины, в частности, на Черниговское и Киевское направления.

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