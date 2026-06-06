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У ДПСУ не виключають провокацій з боку Білорусі: під особливою увагою Київ і захід України

13:37, 6 червня 2026
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З боку Білорусі можливі провокації проти Києва та заходу України — речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко.
У ДПСУ не виключають провокацій з боку Білорусі: під особливою увагою Київ і захід України
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Україна повинна бути готовою до найгірших сценаріїв на кордоні з Білоруссю та посилювати заходи безпеки через ризик можливих провокацій. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

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За його словами, наразі ознак формування ударних угруповань або скупчення білоруських військ поблизу українського кордону не спостерігається. Водночас Україна має враховувати всі потенційні загрози на цьому напрямку. 

«Україна має готуватися до найгірших сценаріїв на цьому напрямку», — наголосив Демченко на брифінгу у Media Center Ukraine.

Речник ДПСУ також повідомив про зміну тактики повітряних атак РФ. За його словами, дедалі більше російських безпілотників під час масованих ударів використовують повітряний простір Білорусі.

«Більшість дронів, які запускає Росія для масованих атак по Україні, заходять на територію Білорусі і рухаються її територією, щоб у подальшому залетіти в Україну. Фіксується збільшення такої тактики», — зазначив полковник Демченко.

Він додав, що Росія продовжує намагатися втягнути Білорусь у війну проти України, однак наразі безпосередніх ознак підготовки до наступальних дій з білоруського напрямку немає.

У Держприкордонслужбі підкреслюють, що ситуація на кордоні перебуває під постійним контролем, а українські сили оборони готові реагувати на будь-які загрози.

Як відомо, Президент Володимир Зеленський заявив, що Росія розглядає можливість нових атак з напрямку Білорусі та Брянської області РФ на північ України, зокрема на Чернігівський і Київський напрямки.

Також Президент відвідав фортифікації біля Білорусі. 

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рф Україна Білорусь війна Державна прикордонна служба

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